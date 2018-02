'Estoy contento por Mina y Digne, era una papeleta difícil': Valverde

En el primer partido de Yerry Mina como titular con Barcelona por la Liga de España, el club catalán empató 0-0 con Getafe, el colombiano tuvo, en términos generales, un partido limpio, apenas opacado por una tarjeta amarilla que recibió al minuto 93 por un manotazo cuando fue el salto con un rival.

"Han estado bastante bien y hemos pasado pocos apuros. A medida que ha avanzado el partido, han ido a mejor. Estoy contento con ellos (Mina y Digne) porque era una papeleta difícil y la han solventado bien”., fue el balance de su entrenador, Ernesto Valverde.





"Mina dejó claro que es un futbolistas que cree en sus posibilidades y no le pesó su debut en el Camp Nou", añadió, en una específica sobre el colombiano, que acaparaba todos los focos en la jornada.



Muy prudente pero generosa fue la crítica con el seguro debut de Mina en la Liga, lo que contrasta con las duras críticas a Dembelé, especialmente impreciso, desperdiciando varias llegadas que pudieron terminar en gol y 'en patines' (de resbalón en resbalón) cada vez que lo pusieron a correr por la banda



"Dembélé quizá ha acusado un poco la inactividad. No se ha podido ir tantas veces como hubiese querido. Es un primer paso", quiso explicar Valverde.



Al final, el propio DT pidió concentrarse más en la competencia, que trae nada menos que al Chelsea por Champions League, y entender que ni antes ni ahora está decidido el título liguero: "El empate está dentro de la lógica: La lógica dice que no vas a ganar todos los partidos... Certificar a todo el mundo que todavía nos queda mucho. Van a venir rivales que nos van a hacer la vida imposible. Y que esta Liga todavía hay que sudarla y empujar mucho".





FUTBOLRED​