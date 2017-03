'Falcao tiene una rebeldía y una fuerza interior enorme': Simeone

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este viernes el "extraordinario" presente del colombiano Radamel Falcao, del Mónaco, y al que dirigió en el conjunto madrileño, y resaltó que tiene "una rebeldía y una fuerza interior enorme que lo hace vivir este momento".

"No me sorprende para nada (el momento de Falcao). Lo conozco muchísimo y lo quiero mucho primero como persona y, después, como futbolista. Ha pasado por momentos complicados y complejos, pero él tiene una rebeldía y una fuerza interior enorme que lo hace vivir este momento hoy", valoró tras el entrenamiento en Majadahonda.



Simeone dirigió a Falcao durante una temporada y media en el Atlético, de diciembre de 2011 a junio de 2013, con tres títulos: una Liga Europa, una Supercopa de Europa y una Copa del Rey.



"Todo lo que le pase a todos los muchachos que nos han dado la vida en este último tiempo, yo soy feliz de que le vaya bien. Está claro que el presente de Radamel es extraordinario. Me alegro mucho por él y por su familia", dijo.



EFE