‘Colombia tiene buenos jugadores y un excelente DT’: Trezeguet

David Trezeguet es el invitado de honor en el recorrido de la Copa del Mundo por el mundo. Sus grandes pergaminos cuando fue jugador le dan el aval para ser una voz autorizada para analizar lo que será el Mundial de Rusia 2018.

"Colombia tiene unos jugadores extraordinarios en las mejores ligas del mundo. Tiene una buena gestión y un excelente entrenador. Así que tienen todo para hacer una gran Copa del Mundo", aseguró el exdelantero francés en la llegada de la Copa del Mundo a Bogotá.



Por su parte, Trezeguet no vaciló a la hora de dar los favoritos para ganar el título. Alemania y España son, para él, los principales candidatos, aunque pone a Francia y a Brasil en ese listado.



"En el Mundial 2002 de Corea y Japón nos tocó vivir un gran fracaso, no marcamos ningún gol y quedamos afuera. En este Mundial hay un potencial muy bueno y no podría precisar un equipo que vaya a fracasar. Los favoritos por fútbol son Alemania y España. Francia hace parte de este lote, con gran experiencia. Brasil marca una diferencia notable con respecto a los demás de Suramérica, pero Argentina no se puede dar por descartada y Colombia irá a hacer lo suyo", añadió.



Finalmente, sobre el VAR aseguró: "Es una tecnología nueva que está en proceso de adaptación. Tiene errores y virtudes. La Fifa ha sido clara y hay que adaptarnos a esta nueva realidad. Esperemos que ayude al espectáculo porque el fútbol hace parte de una pasión”.



CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @camilomanriquev