‘James, Pepe y Morata nos hacían más fuertes’: Cristiano Ronaldo

Real Madrid no encuentra el rumbo en estos últimos días. En el torneo local cede terreno con respecto a su gran rival Barcelona y en la Liga de Campeones no ganan hace dos fechas. El portugués Cristiano Ronaldo tiene una explicación: les hace falta James Rodríguez, Pepe y Álvaro Morata, quienes salieron del conjunto español para esta temporada.

“Pepe, Morata y James nos hacían más fuertes, ahora son más jóvenes”, aseguró el delantero de Real Madrid una vez perdieron este miércoles 3-1 con Tottenham en la cuarta fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones.



Y añadió: “Nos hace falta también Dani Carvajal y Gareth Bale. La plantilla junta es más fuerte. No es una plantilla peor, pero tiene menos experiencia y es muy importante la experiencia. No es una excusa, estoy contento, no pueden saltar las alarmas".

Para Cristiano Ronaldo, Real Madrid vive una mala racha, pero está confiado en que con el tiempo pueden cambiar la situación y volver a los puestos de vanguardia.



"Es una mala racha, pero queremos cambiar y estoy seguro que vamos a cambiar. Tenemos mucho tiempo también para mejorar y estoy convencido de que lo vamos a hacer", dijo Cristiano.



"Es malo porque perdemos y estamos acostumbrados a ganar, pero es una racha, no estamos como queríamos, pero hay que seguir", aseguró el astro luso a la televisión Bein Sports, insistiendo en que "no ha pasado nada".



"No podemos estar siempre bien. Hay que admitir que no estamos como queríamos, pero hay que estar tranquilos porque no veo las cosas tan mal". "Las cosas son como son. Hay que ser positivos porque lo que cuenta es el final no el principio", añadió el delantero portugués, que asegura ver "al equipo confiado. Sabemos que estamos en un mal momento, pero las cosas cambian".



*Con información de EFE