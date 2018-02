'Estoy a disposición del entrenador': Carlos Sánchez

El volante de la Selección Colombia y del Español Carlos 'La Roca' Sánchez aseguró este viernes, después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva que, pese a estar cedido por la Fiorentina sin opción de compra hasta junio, "si todo va bien, no tendría problema en quedarme".

El jugador ha explicado que todavía le resta un año de contrato con la entidad italiana, aunque se ha mostrado muy satisfecho de sus primeros días como blanquiazul. "Me ha llamado la atención el recibimiento. Es como si ya hubiera jugado aquí y hubiera vuelto. Me lo han puesto muy fácil", aseveró el colombiano.

'La Roca' se ha integrado rápidamente al bloque. Debutó en el derbi de liga contra el Barcelona y está listo para salir de inicio el domingo frente al Celta: "Físicamente estoy bien. El míster me pide que haga lo que estoy acostumbrado y no me ha pedido cosas raras". El técnico, Quique Sánchez Flores, dispone de varias alternativas para confeccionar el doble pivote.



Carlos Sánchez ha explicado que se siente cómodo con cualquier otro mediocentro. "Con todos he tenido un 'feeling' positivo, no habrá problema para estar con cualquiera si finalmente juego", apuntó.

Cuestionado por su debut, el colombiano ha mantenido que se sintió cómodo sobre el terreno de juego, donde estuvo apenas cinco minutos. "Me sentí bien. El equipo hizo un gran esfuerzo y ahora ya estamos preparando el encuentro frente al Celta. Estoy a disposición del entrenador", ha insistido.





EFE