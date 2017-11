‘No he tenido continuidad en mi equipo, pero estoy bien’: Sánchez

Seguro y muy confiado se mostró Carlos Sánchez de cara a los partidos de la Selección Colombia de cara a la gira asiática como inicio de la preparación para el Mundial de Rusia 2018. El volante colombiano aseguró que viene bien, pese a las pocas oportunidades que tiene en la Fiorentina.

“Estoy muy bien, me siento bien. Contento de estar acá. Es una bonita oportunidad de preparar lo que viene”, fueron las primeras palabras del jugador, a lo que añadió: “Tenemos jugadores de jerarquía que a la hora de recuperar la pelota lo hacemos bien y así mismo nos comportamos a la hora de entregar”.



Sánchez mostró su inconformismo por las pocas oportunidades que tiene en la Fiorentina, pero se mostró seguro de que cada vez que pueda jugar lo aprovechara para mostrar su nivel y quedarse con el puesto.



“En el fútbol a veces uno se sorprende, porque no entiende lo que pasa. No he tenido mucha continuidad. Hay un nuevo proceso en la Fiorentina con cambios, nuevo entrenador. Espero la oportunidad y cuando la tenga la aprovecharé”, añadió.



DEPORTES