'Estoy contento y orgulloso pero no soy conformista': Carlos Bacca

El delantero del Villarreal, Carlos Bacca, autor de los tres goles de su equipo en la victoria ante el Celta (4-1), señaló a la conclusión del partido a BeinSports que está contento por su rendimiento, aunque añadió que no quiere parar de marcar y ayudar al equipo.

El internacional colombiano, que sumó su cuarta jornada de liga marcando de manera consecutiva, aseguró que "como ya dije, no soy conformista, no quiero parar, ahora disfruto de este día pero mañana ya pienso en el Valencia"."Estoy contento, orgulloso de mi trabajo, dándole la gloria a Dios que me da la oportunidad de jugar y disfrutar con lo que más me gusta, que es el fútbol. Ha sido una noche maravillosa del equipo y así pude marcar por primera vez tres goles en la liga española", indicó.

Carlos Bacca, delantero del Villarreal. Foto: EFE

Tras el triunfo obtenido ante el Celta, el Villarreal se afianza un poco más en la zona europea y aleja a un rival directo por estas plazas. "Europa pasa por nuestra casa, nos estamos haciendo fuertes y ahora viene el Valencia, que está haciendo una gran temporada, pero vamos por el buen camino y ojalá podamos sumar los tres puntos", concluyó.





EFE