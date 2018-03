'Hay que dar el máximo; para Colombia no hay amistosos': Carlos Bacca

Carlos Bacca se refirió este miércoles al momento futbolístico que vive en el Villarreal de España, y al trabajo que viene realizando la Selección Colombia para enfrentar dos partidos amistosos, contra Francia y Australia, de preparación para el Mundial de Rusia.

El atacante expresó su satisfacción por estar en la selección ay a tan poco del comienzo del Mundial. “Más que una oportunidad, es reencontrarnos después de mucho tiempo, desde los partidos con Corea y China. Estos son dos partidos importantes para lo que se quiere, para seguir haciendo equipo y enfrentar a dos grandes selecciones”, dijo.



Bacca se refirió a su presente en el fútbol español y enfatizó en que fue un acierto salir del fútbol italiano. “El momento me llena de satisfacción, era lo que estaba buscando cuando decidí salir del Milán. No estaba disfrutando en Milán, ahora disfruto en Villarreal, en la mejor liga del mundo, en un gran nivel, jugando cada 3 u 8 días, en Liga y Liga de Europa, con mucha satisfacción", dijo el atacante.



En cuanto al rival de este viernes, Francia, Bacca comentó: “Tiene grandes jugadores, de gran nivel individual. Al enfrentarlos sabemos que hay que dar el máximo; para Colombia no hay amistosos, hay que seguir encontrando las piezas que quiere el entrenador para el funcionamiento".

Finalmente, se refirió a la disputa entre los delanteros de Colombia por estar en el Mundial y ser titular. "Cada uno de los delanteros tiene características diferentes para aportar y el profe nos conoce bien (...) Todos los delanteros estamos en gran nivel y la beneficiada será la Selección. Trabajamos para llegar en las mejores condiciones al Mundial".



