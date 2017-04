'Prefiero que la BBC no juegue': Ancelotti

Ancelotti, se refirió al partido y su intención en el campo de juego, "Lo único que quiero es que mi equipo juegue un buen partido y que pueda ganarlo, esa es la única gana que tengo… Tenemos mucha confianza porque el momento que estamos pasando es muy bueno”, explicó el entrenador.

Ancelotti habló de la idea y el estilo de juego de su rival con respecto a cuando él lo dirigió, "Creo que la idea del fútbol es la misma de tener el control, de utilizar toda la calidad que tienen, creo que el Madrid no ha cambiado mucho, tienen una calidad inmensa y pueden causar dificultades en cualquier momento", apuntó.



Finalmente, se refirió a la calidad de la BBC, "Prefiero que la BBC no juegue. Con Ronaldo en el banquillo, Benzema en la tribuna y Bale en casa tendría un poco de tranquilidad", dijo. Con respecto a la situación del su delantero Robert Lewandowski, con problemas en el hombro derecho, Ancelotti dijo que mañana se decidirá sobre su participación en el partido. "Si está bien jugará, si no está bien no jugará", dijo.



EFE