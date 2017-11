‘Me he sabido ganar el puesto en esta convocatoria’: Avilés Hurtado

Una gran sonrisa junto a mucha ilusión mostró Avilés Hurtado, una de las novedades de la convocatoria de la Selección Colombia en su gira asiática, al vestir la camiseta nacional. Ya hizo sus primeros movimientos y sabe que esta es una oportunidad de oro para mostrar su talento si quiere estar en el Mundial de Rusia 2018.

“Estoy muy contento e ilusionado, con ganas de aportar a esta bran Selección Colombia. El grupo me ha acogido de una muy buena manera. Estoy muy feliz de verdad. Venía haciendo las cosas bien en mi club. Me he sabido ganar esta convocatoria. Como pueden ver estoy muy ilusionado y con las ganas de empezar un partido”, aseguró.



Por otro lado, el jugador del Monterrey afirmó que se comunicó con José Pékerman, DT de la selección, hace un mes y medio sobre las posibilidades de ser convocado y ahora ya se tocó el tema de las variantes ofensivas en las que puede actuar.



“Hace un mes y medio tuve contacto con el profesor (Pékerman) y seguí trabajando de la mejor manera y ahora estamos acá. En la posición que el profe me quiera utilizar yo jugaré. Ya hablamos las posibilidades que él puede tener conmigo y él ya sabe que estoy a disposición. He venido desempeñando varias posiciones en Monterrey. Lo he hecho de buena manera, por izquierda, por derecha, de segundo delantero o detrás del ‘9’. Lo importante es ponerlo en beneficio del equipo”, añadió.



Finalmente, Hurtado dijo que su sueño era vestir la camiseta de la Selección Colombia y ahora estar en Rusia 2018 será lo más importante. “Mi sueño desde pequeño fue vestir la camiseta de Colombia. Lo estoy cumpliendo hasta ahora y ganarme un puesto para el mundial. Este equipo es muy alegre. El equipo está para grandes cosas”.



