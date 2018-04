‘Sabíamos que no podíamos cometer errores’: Wenger

Arsene Wenger, entrenador del Arsenal, lamentó este jueves las "oportunidades desperdiciadas" de su equipo en el empate 1-1 contra el Atlético de Madrid en la ida de semifinales de la Liga Europa y se mostró confiado en "ir a Madrid, marcar un gol y conseguir la clasificación para la final".

Un tanto del francés Antoine Griezmann en el minuto 82 anuló el gol inicial del también galo Alexandre Lacazette y frustró a un Arsenal que jugó desde el minuto 10 en superioridad numérica por la tempranera expulsión del croata Sime Vrsaljko.



"El resultado no refleja el rendimiento del equipo. Hoy (jueves) jugamos contra un equipo que defiende bien, de los que mejores de Europa, y sabíamos que no podíamos darles ocasiones", aseguró Arsene Wenger en la rueda de prensa posterior al partido.

"Nos pusimos 1-0 arriba y teníamos en las manos un resultado magnífico. Sabíamos que no podíamos cometer errores y, aunque dispusimos de muchas ocasiones, no las aprovechamos", añadió el técnico.



Sin embargo, el entrenador alsaciano dijo que aunque dejaron escapar "una oportunidad clara de llegar a la final", con este empate saben "exactamente" lo que tienen que hacer en Madrid. "Ahora sabemos lo que tenemos que hacer allí. Podemos ir a Madrid, marcar y clasificarnos para la final. La tarea está clara", expresó.



"Está claro que nos vamos con mal sabor de boca, ya que no definimos bien y dejamos una oportunidad clara de llegar a la final", apuntó.



"Debemos olvidar la decepción e ir a Madrid con la idea de clasificarnos", declaró Wenger, que tuvo también palabras de elogio para uno de los héroes atléticos, el portero esloveno Jan Oblak. "Sabemos que es uno de los mejores porteros de Europa y hoy lo demostró", concluyó.



