Almirón insiste en que benefician a Millonarios

Este viernes Atlético Nacional aterrizó en Medellín luego de la derrota 2-0 contra Atlético Tucumán por los octavos de final de la Copa Libertadores. El entrenador Jorge Almirón habló de la actuación de su equipo en el torneo internacional y del panorama de su equipo en la Liga tras la sanción de dos fechas impuesta por la Dimayor.

De regreso a casa. Luego del partido de anoche iniciamos nuestro retorno para preparar el encuentro del domingo en el Atanasio ⚽ #VamosVerdolaga 🇳🇬 pic.twitter.com/yaMeZgQweu — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 10 de agosto de 2018

¿Qué opinión tiene tras la sanción?

“Me resulta muy raro, porque hace rato están en democracia y eso es libertad de expresión. Me parece algo obsoleto, porque yo me pude haber callado y evitado todo esto”,

¿Se beneficia a Millonarios?

“Me pareció que era algo que servía para sumar, porque no nos pasa a nosotros solamente. Desde mi lado, lo veo como una defensa a mi equipo que me paga. Nosotros estamos llegando por la tarde, tras salir a las 3:30 a.m. de ayer y jugamos el domingo un clásico. De esta manera no se cuida al espectáculo, ni a los jugadores, no me parece a correcto. Así que dije que están beneficiando a Millonarios, ¿dije algo que no es verdad?”.

Los clásicos contra Millonarios y América...

“me están sacando de lado porque se vienen dos clásicos, contra Millonarios y luego contra América, así que no me van a dirigir. Me da mucha vergüenza por el club, por la gente, pero había que hacer algo, porque están sometidos: los medios de Bogotá son los fuertes, someten al club, a la ciudad. Es una incomodidad para los clubes grandes de la capital que Nacional gane los títulos, la Copa Libertadores, eso duele”.







