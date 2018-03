Allegri confirma que Cuadrado corrió, pero desconoce cuándo volverá

Juan Guillermo Cuadrado, jugador de la Juventus, continúa con su etapa de recuperación, tras la operación a la que se sometió con éxito el pasado 30 de enero, para solucionar sus problemas en el pubis, y que en principio le daría unos dos meses de incapacidad.

Este martes el técnico de Juventus, Massimiliano Allegri, confirmó que el jugador corrió este lunes, tal como lo adelantó EL TIEMPO.



Allegri subrayó en la rueda de prensa previa al duelo liguero contra el Atalanta que las lesiones en el pubis requieren el máximo cuidado. "Cuadrado se ha sometido a una visita médica el pasado sábado, sigue con las terapias y ayer (lunes) ha corrido un poco, pero en este momento no está disponible", explicó Allegri, que no cuenta con el extremo colombiano desde el pasado 23 de diciembre.



"Si me preguntan si la temporada de Cuadrado se ha acabado, esperemos que no. Pero en este momento no está disponible. Si lo será después del parón (para los partidos de las selecciones), en veinte días o en un mes, no lo sé", reconoció el técnico del Juventus. "Es un problema en el pubis, una inflamación. Puede irse en dos días, en tres meses o en seis. Esperemos que no, pero esta es la realidad", prosiguió.

🎙@OfficialAllegri “@Cuadrado ha seguido con sus terapias y ayer corrió algo. De momento no está disponible, veremos los tiempos. @fbernardeschi ha comenzado con el trabajo de refuerzo” #JuveAtalanta — JuventusFC (@juventusfces) 13 de marzo de 2018

Lo de este lunes fue apenas un trote suave, ya que el jugador aún presenta algo de dolor, que ha disminuido notablemente, pero que impide determinar con exactitud cómo será la evolución de sus trabajos de ahora en adelante.



Alrededor de hace 10 días, Cuadrado ya había intentado correr, pero como hubo dolor, le tocó parar. Lo de este lunes fue un segundo intento para ver su respuesta y poder iniciar con los trabajos atléticos.

Según las fuentes consultadas, el cálculo médico para la recuperación física de Cuadrado antes del Mundial de Rusia, cuadra. Pero luego habrá que ver el tema futbolístico con el que llegue al campeonato.



DEPORTES CON EFE