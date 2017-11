‘Corea y China son rivales que tienen un fútbol mecanizado’: Aguilar

Abel Aguilar es un nombre sinónimo de liderazgo en la Selección Colombia. Su experiencia ha sido muy importante para darle un equilibrio en todos los sentidos al equipo nacional. Así, con seriedad, mira el volante estos partidos amistosos contra Corea y China.

“Hay que afrontar estos partidos de la misma manera, con seriedad. Sabemos que es una motivación siempre estar en la Selección. No podemos bajar los brazos ante nada. Ahora viene trabajar más duro. Ahora lo que viene será más bonito desde la manera en que podamos trabajar”, afirmó Aguilar.



Por otro lado, el volante del Deportivo Cali añadió que en estos partidos hay muchas cosas en juego como el poder estar en la lista final del Mundial de Rusia 2018, por eso no hay que ahorrar ningún esfuerzo.



“Considero que en este momento estamos en la misma situación. Los nuevos jugadores están con la ilusión de estar en el Mundial, al igual que nosotros (los que han estado en el proceso) tenemos esa ilusión. Ya el cuerpo técnico tomará las decisiones adecuadas”, dijo.



Finalmente, sobre Corea y China comentó: “Son rivales muy rápidos, que tienen un fútbol muy mecanizado, lo tienen muy claro y no se salen de eso. Será una linda prueba. Afrontar como si fueran del partido del Mundial. Acá no hay amistosos. Hay que sumar minutos y convocatorias”.



