'Fue muy bonito estar en el Real Madrid': Cristiano Ronaldo

El atacante portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo insinuó que podría dejar el conjunto blanco, tras asegurar a la conclusión de la final de la Liga de Campeones que "fue muy bonito estar en el Real Madrid".

"Ahora es el momento de disfrutar y en los próximos días daré una respuesta a los aficionados, que esos sí han estado siempre de mi lado. Fue muy bonito estar en el Real Madrid, en los próximos días yo hablaré", señaló Cristiano en declaraciones a BeIN Sports "En los próximos días daré una respuesta", insistió Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo volvió a ser el centro de atención tras la final contra Liverpool, que ganó el Real Madrid 3-1. Esta vez no marcó, como en la final del año pasado cuando le hizo dos goles a Juvnetus, sin embargo, a su manera, expresó su felicidad y dejó en duda su futuro en España.

“Increíble, todavía no nos hemos dado cuenta de lo que el equipo ha hecho. Esto es increíble, hay pocas palabras para expresar lo que hemos hecho. Hay que disfrutar este momento, lo que ha hecho la plantilla, Zidane, el cuerpo técnico, el futuro de los jugadores no es importante ahora mismo. Más adelante hablaremos, por ahora hay que disfrutar y descansar”, le dijo Cristiano al programa El Chiringuito, de España.



Unos minutos antes, hablando para la cadena ESPN, Ronaldo había dicho: “Fui muy feliz en el Real Madrid, en los próximos días hablaré”.



Luego, a la pregunta de si estaba molesto por no haberle marcado al Liverpool, el portugués se despachó y aseguró: “Hoy no marqué, pero eso no importa, ¿quién fue el goleador?, a lo mejor habría que ponerle a este torneo ‘CR7 Champions League’. Tengo 5 Champions, mejor que Leo (Messi) otra vez, por no marcar hoy, ¿me ves enfadado?, no. ¿Quién tiene más Champions, más goles, otra vez el artillero?, no puedo estar triste", dijo.



DEPORTES y EFE