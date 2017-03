Así les fue a los debutantes de Colombia en el partido contra Bolivia

Colombia logró una victoria agónica y ganó 1-0 frente a Bolivia, por las Eliminatorias a Rusia-2018. Mateus Uribe fue titular y tuvo su debut en las Eliminatorias, mientras que Luis Quiñones fue la primera alternativa tras la lesión de Luis Muriel y Duván Zapata entró y emocionó a la tribuna del Metropolitano.



La novedad en el once titular fue el volante de Atlético Nacional, en quien confió José Pékerman para dar juego por el centro del campo y ser el respaldo de Juan Guillermo Cuadrado, por la banda derecha.



Uribe estuvo preciso en los primeros minutos del encuentro, se intentó juntar por derecha con Luis Muriel y Juan Cuadrado, pero como el resto del plantel, no generó peligro.

Mateus Uribe, el polifuncional jugador del Atlético Nacional, fue titular y tuvo su debut en las eliminatorias. Cumplió en su labor. Foto: AFP

A los 17, Mateus disparó al arco, Muriel la rozó y casi se le escapa al guardameta Carlos Lampe. Pero después de los 30 minutos, la participación del ‘14’ fue casi nula. Por la lesión de Luis Fernando, Juan Guillermo fue más al ataque y él pasó a ser el lateral por derecha, posición que conoce de Tolima y Nacional.



Su partido se acabó a los 63, cuando fue sustituido por Duván Zapata, otro debutante en la Selección Colombia.



Luis Quiñones ingresó tras la lesión de Muriel, quien estaba siendo uno de los mejores del terreno de juego.

Luis Quiñones tuvo una opción clara frente al arquero Carlos Lampe (izq.) en el compromiso frente a Bolivia. Sustituyó a Muriel, quien salió lesionado en el primer tiempo. Foto: EFE

El jugador de Tigres de México no fue ni la sombra de lo que había hecho Luis Fernando. Intentó por derecha, pero allí estaba Cuadrado, también fue a la izquierda, pero cuando el balón le llegó a sus pies la soltó rápido y no mostró el desequilibrio esperado, el que lo ha caracterizado.



El otro debutante en este encuentro fue Duván Zapata, quien en su primera opción impuso su fortaleza, mandó un balón al centro del área que ilusionó a la hinchada en el Metropolitano, pero que fue enviado al tiro de esquina.



Zapata entró con ímpetu, como quien quiere ganarse un lugar para siempre, y en la siguiente aproximación al arco, lanzó un centro que no pudo capitalizar Carlos Bacca. Después del gol, apareció por izquierda para apoyar a la zona defensiva.



Tres jugadores tuvieron sus primeros minutos con Colombia en estas Eliminatorias y José Pékerman sacará sus conclusiones de cara al encuentro con Ecuador, al que enfrentará el martes.



Redacción Futbolred