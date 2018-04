¿Por qué los futbolistas colombianos tienen nombres tan raros?

Ahora que estamos en épocas electorales, y que la gente anda con la cédula en la mano, me puse a investigar en serio un tema que me ha apasionado durante muchos años: la búsqueda de los nombres más raros que tienen los seres humanos, especialmente en Colombia, que es tierra propicia para ese tipo de excentricidades.

Lo primero que exijo a quienes me prestan colaboración es que sean verídicos, demostrables, con las pruebas en la mano, y que no se trate de inventos graciosos ni de chistes facilongos. Si fuese necesario, voy a exigir hasta la partida de bautismo, que cada vez se invoca menos.



La tradición colombiana en esas materias es tan larga y venerable que se pierde en la noche de los tiempos. Desde que yo era niño –cuando aún estaba vivo san Juan Bautista, que andaba bautizando muchachos en ríos y cañadas– circulaba por todo el país el famoso cuento de un auténtico campesino boyacense que un domingo bajó hasta el pueblo a bautizar a su criatura.



Lo acompañaban su mujer y los dos padrinos. Cuando llegaron a la pila bautismal, que antiguamente tenía el hermoso nombre de baptisterio, preguntó el sacerdote:

–¿Qué nombre le vamos a poner a este nuevo hijo de Dios?

–Arracacha Tigre Cuarenta –respondió el papá, sacando pecho, orgulloso.

–¿Cómo? –exclamó el cura, a punto de desmayarse– ¿De dónde sacó usted semejante barbaridad?

El campesino, con tono triunfal y las manos en la cintura, le replicó:

–¿Y ustedes sí pueden tener un jefe que se llama Papa León Trece?

Poniendo nombres

Seamos serios y empecemos por el comienzo. Desde que Adán apareció en el paraíso terrenal, los seres humanos, en todos los pueblos y culturas, sintieron la necesidad de ponerle un nombre al recién nacido para distinguirlo de otros. En sus orígenes, tales nombres tenían sentido descriptivo o simbólico.



Hoy en día, en la lengua castellana, eso se llama antropónimo o nombre propio de persona. Desde el comienzo se impuso la costumbre de repetir el nombre de los abuelos, y luego el de los padres, sobre todo si se trataba de personas poderosas o influyentes, para que los muchachos heredaran ese poder.



En la historia española empezaron a ponerles nombres de origen judío –Moisés, Abraham, Elías, María, Martha– por la influencia religiosa que se fue extendiendo con el avance del cristianismo.



En la antigua Roma pasó un hecho realmente asombroso. Tenían tan pocos nombres para ponerles a los niños, que empezaron a usar los números: Segundo, Quinto, Sexto (de donde viene Sixto), Octavio. La costumbre se volvió universal.

Rodríguez y los árabes

De los primeros pueblos germánicos, que hoy son los alemanes, y que eran enérgicos y belicosos, nos empezaron a llegar nombres tan rotundos como Segismundo, Raimundo, Edmundo. (Mund, en su vieja lengua aria, significaba victoria).



Mientras tanto, los árabes primitivos crearon la patronímica, una tradición que consiste en ponerle al niño un nombre derivado del que tiene su padre. Recuerdo perfectamente que mis tíos, católicos libaneses, me llamaban Janne ben Janne, que significa Juan hijo de Juan. Para no ir muy lejos, Osama ben Laden, ese monstruoso criminal, se llamaba Osama hijo de Laden. Dios me libre.



Pues bien: cuando los árabes invadieron España, los nativos ibéricos se acostumbraron a usar la misma fórmula con sus hijos, y fue así como surgieron los apellidos más castizos, por poner solo unos pocos ejemplos: Rodríguez era el hijo de Rodrigo, Martínez el de Martín, González el de Gonzalo, López el de Lope, Ramírez el de Ramiro, Hernández el de Hernando, Fernández el de Fernando.

De Willington a James

Regresemos a Colombia.



Hace como tres años, un amigo mío, llamado Garavito, que es buena persona pero pésimo mediocampista, se echó un viaje desde Bogotá a Cartagena para proponerme que averiguara de dónde diablos es que sacan los nombres que les ponen a quienes, con el paso de los años, se convertirán en famosos futbolistas colombianos.



Solo entonces caí en la cuenta de ese fenómeno, gracias a la perspicaz observación de Garavito. Recuerdo con especial cariño a Willington y a los más recientes, como Watson, Jayson, Jefferson, James, Radamel Falcao.



Cuando empecé a buscarle alguna explicación a ese fenómeno, alguien, dándoselas de sociólogo, me dijo con voz doctoral que esa es una tradición del fútbol para que el jugador tenga un nombre sonoro que lo haga inconfundible.



–¿Sí? –le pregunté, con la misma cara que había puesto aquel campesino boyacense en el bautizo– ¿Y cómo saben los padres, a los seis meses de nacido, que el niño va a ser futbolista?



Me consta, porque varias veces he hablado de ello con periodistas deportivos internacionales, que esa tradición colombiana es única en el mundo. Nos hace originales.

Las nuevas tecnologías revolucionan el mundo, causan impacto, estremecen a la humanidad. Falta poco para que aparezcan WhatsApp Díaz y Facebok López FACEBOOK

TWITTER

Un pequeño muestrario

Tras meter la cabeza en todas partes, y ponerme cansón con tanta preguntadera, he logrado armar un breve catálogo con los nombres más extraños o singulares de quienes juegan en el fútbol colombiano. Otra novedad es que la mayor parte proviene de la costa Pacífica. Aquí va:



Kammel Hebanny Valencia, Eder Aleixo Chaux, Dager Yair Palacios, Oidel Jair Pérez, Miller Stiwar Mosquera, Jamillacson Palacios, Leyvin Jhojane Balanta, Yohn Géiler Mosquera, Yonaider Ortega, Dávinson Alexi Monsalve, Sherman Cárdenas, Neyder Yesid Morantes, Roller Cambind o, Estivenson Jhovanny Santana, Ormedios Madera, Yesinguer Jiménez, Fainer Torijano, Jeysen Jair Núñez, Yúberney Franco, Dhawlin Leudo Cossio.

El campeón mundial

Pero hay un jugador en las huestes juveniles del equipo antioqueño Atlético Nacional que merece mención aparte. Ninguno le compite. Nadie se aproxima a su nombre, ni en el fútbol ni en ninguna otra actividad humana, incluidas la astrofísica y la paleontología.



Ahora que está a punto de iniciarse el campeonato mundial, a mí no me queda la menor duda de que este es el campeón invicto.



El muchacho se llama Efmamjjasond González. Dicen los que saben que es un gran jugador. Pero lo que hace absolutamente original a este colombiano es que, para bautizarlo, sus padres armaron el nombre con la letra inicial de cada uno de los doce meses del año: enero, febrero, marzo, etc. Cuéntenlas y verán.

La periodista antioqueña Jessica Quintero Serna, que descubrió el caso, dice que sus compañeros, ante la posibilidad de atragantarse con tantas letras, y con tantas consonantes juntas, lo llaman con el diminutivo Jasond, que solo tiene las iniciales del segundo semestre. Y sus amigos lo embroman con el apodo de ‘Calendario’.



Y aquí, desde la página de esta crónica, yo desafío al gallito más fino a que le consiga un tocayo en cualquier parte del mundo. Como no sea que ahora se le meta a alguien en la cabeza la peregrina idea de bautizar a su hijo con la inicial de cada número, del uno al cien...

Don Misael

Pero si en el fútbol llueve, por los lados de la cultura y las letras no escampa. El temporal cae por todas partes. Uno de los más importantes promotores culturales colombianos, gerente del Círculo de Lectores y de Intermedio Editores, se llama Misael Belisario Blanco. Como si no bastara con uno de los dos.



Pero don Misael Belisario puede estar absolutamente seguro de que salió bien librado, ya que la cosa pudo haber sido mucho peor. Porque, si sus padres eran tan conservadores como parece, pudieron haberle puesto Cipriano Mariano Laureano.



También en las altas ciencias y en el mundo académico se ven casos. Es probable que el más emblemático ejemplo, en Colombia, sea el del reputado economista y profesor Beethoven Herrera, cuya familia es oriunda del Tolima. Sus hermanos se llaman Darwin, Sócrates, Galileo, Lincoln, Benhur y Tirza, que es la única mujer entre ellos. (Tirza fue una matriarca hebrea que acompañó a Moisés en la travesía del desierto).



Muchas veces lo que hacen los padres es echar mano de nombres que han sido célebres en la historia o que están de moda en la televisión o en el cine.



En los Llanos Orientales vive un señor que se llama Walt Disney Mendoza. El farmaceuta del comando de la Fuerza Aérea en Barranquilla era John F. Kennedy. Colombia puede ser el campeón de estas curiosidades, pero no es el único en el mundo de habla hispana. En Chile está registrado Shakespeare Mozart Armstrong, que, según supongo, es escritor, compositor y trompetista al mismo tiempo.

De Hitler al internet

Y en la República Dominicana vive, con su nombre a cuestas, James Bond Cero Cero Siete Carrión. Pero peor le fue, hace ya 77 años, a un niño ecuatoriano bautizado en medio de la Segunda Guerra Mundial. Le pusieron Adolfo Hitler Flórez.



Las nuevas tecnologías revolucionan el mundo, causan impacto, estremecen a la humanidad, enloquecen a la gente, y los recién nacidos no podían escapar de ellas y su influencia. En Uruguay bautizaron a una criatura con el nombre de E-Mail Suárez Barboza. Me parece que a una niñita muy linda le van a poner Redes Sociales Martínez o Impresora Sánchez.

Epílogo

Ahora que lo pienso bien, creo que lo que me dejó marcado para siempre, y desató mi afición por la búsqueda de estos nombres extraños, viene desde los tiempos de mi infancia en San Bernardo del Viento. Fue allí donde el señor Joselito Morelos les puso a sus tres hijas Bruniquilda, Brudisnei y Brudulbrudura. Quién sabe en qué recoveco del monte había estado leyendo las aventuras de Aladino y su lámpara maravillosa.



Se me estaba olvidando advertirles, antes de despedirme, que mi intención al escribir esta crónica no es hacer una burla ni molestar a nadie por el nombre que lleva. De ninguna manera. Lo que quise fue registrar una auténtica curiosidad y un fenómeno singular.



JUAN GOSSAIN