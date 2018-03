Dybala, Buffon y Totti expresan pésame por la muerte de Davide Astori

La Liga de la Serie A italiana (Primera División) anunció que todos los partidos que iban a disputarse este domingo en la vigésima séptima jornada han sido aplazados, en respeto tras la muerte del capitán del Fiorentina, Davide Astori.

Astori, nacido en San Giovanni Bianco, en la provincia de Bérgamo (norte), falleció a los 31 años en un hotel de Udine (norte), donde se encontraba concentrado con el Fiorentina antes del encuentro liguero contra el Udinese.

"Sacudida por la trágica noticia, toda la familia de la Liga Serie A apoya a la familia de Davide Astori y al Fiorentina. Todos los partidos programados para este domingo han sido aplazados por luto. Ciao Davide", se lee en un comunicado oficial de la Liga Serie A.

Dybala, Buffon, Totti, Borja Valero, Suso expresan pésame por muerte

Astori

El argentino Paulo Dybala, los italianos Gianluigi Buffon y Francesco Totti, y los españoles Borja Valero y Jesús Fernández Sáez "Suso" son algunos de los futbolistas que expresaron este domingo su pésame por la muerte del capitán del Fiorentina,

Davide Astori.



A ellos se suman las muestras de apoyo de entrenadores, como el del Juventus, Massimiliano Allegri, o el del Milan, Gennaro Gattuso, o las de directivos, como el español Ramón Rodríguez Verdejo "Monchi", todos consternados por la repentina muerte, a los 31 años, de Astori.



El defensa, catorce veces internacional italiano, fue hallado muerto este domingo en su habitación de un hotel de Udine (norte), donde se encontraba concentrado con el Fiorentina antes del partido liguero contra el Udinese. "No puedo creerlo, no quiero creerlo.

Es irreal, descansa en paz Davide", fue el mensaje publicado en Twitter por Borja Valero, que compartió el vestuario del Fiorentina con Astori durante dos años, entre 2015 y 2017.



Una sensación de incredulidad que sacudió también a Dybala, que está "sin palabras" por la noticia de la muerte del zaguero italiano, y al excapitán del Roma Francesco Totti., "Sacudido, incrédulo y sin palabras por esta tragedia. Estoy cerca de la familia y de los amigos de Davide Astori", publicó Totti en su cuenta de Twitter.

Senza parole. Riposa in pace Davide Astori pic.twitter.com/mukSojB45l — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 4 de marzo de 2018

Astori compartió el vestuario de la selección durante siete años con el italiano Gianluigi Buffon, quien definió al defensa como uno de los mejores representantes del deporte que ha conocido.



"Sobre todo tu pequeña niña merece saber que su padre era una buena persona, una gran buena persona. Eras (Astori) la mejor expresión de un mundo antiguo, superado, en el que valores como el altruismo, la elegancia, la educación y el respeto para los demás eran lo más importante", se puede leer en la carta difundida por Buffon en Instagram.

Scioccato, incredulo e senza parole per questa tragedia. Sono vicino alla famiglia e agli amici di Davide #Astori. — Francesco Totti (@Totti) 4 de marzo de 2018

"Has sido uno de los mejores deportistas que conocí", añadió el portero italiano. "Hoy es un día muy triste. El fútbol hoy se para porque nadie se esperaba esto. Un abrazo muy fuerte a esa familia", fue el comentario del extremo español del Milan Suso.



La tragedia ocurrida este domingo impactó duramente también a Allegri, que entrenó a Astori en su etapa en el Cagliari. "Momentos, palabras, imágenes y muchos recuerdos: el momento es tremendo para quien ha podido conocer a Davide.

Sconvolta dalla tragica notizia, tutta la famiglia della Lega Serie A si stringe attorno alla famiglia di Davide Astori e alla @acffiorentina.



Tutte le gare in programma oggi sono rinviate in segno di lutto.

Ciao Davide. pic.twitter.com/KWa4P0dPHc — Serie A TIM (@SerieA_TIM) 4 de marzo de 2018

Entrenarle ha sido un privilegio, todos le echarán de menos. Un abrazo sobre todo a la familia", escribió en sus redes sociales. Como forma de respeto, el comisario de la Liga de la Serie A, Giovanni Malagó, decidió aplazar todos los partidos dominicales de la vigésima séptima jornada, ante las peticiones de muchos representantes del fútbol italiano.



Uno de ellos fue el técnico del Milan, Gattuso, que subrayó a través de su cuenta de Twitter que no tendría sentido disputar un partido de fútbol en este momento. "No puedo pensar en el derbi después de una tragedia como esta.



No puedo. Os ruego aplazar todos los partidos, os ruego. Todo pierde sentido así. Ciao

Davide", escribió, al referirse al derbi contra el Inter que estaba programado para este domingo a las 20.45 locales





