‘Con Falcao, Rusia tendrá presente a una estrella mundial’: Trezeguet

David Trezeguet aún parece un futbolista activo: está vestido de sudadera negra y saco deportivo rojo, como si se alistara para entrar al campo de juego. Mantiene la cabeza rapada, como hace 20 años cuando ganó la Copa del Mundo con Francia o como cuando era aquel temible delantero que triunfó en el Mónaco y la Juventus. Se le nota algo agotado, la agenda en Bogotá ha sido apretada, pero mantiene una cordial sonrisa durante su estadía en Colombia, a donde llegó el martes como el guardián de la Copa del Mundo de la Fifa.

Trezeguet, que nació en Francia y es de padres argentinos, mira la sala de prensa del estadio El Campín desde lo alto, pues mide 1.87 metros. Estrecha manos de manera amable, saluda en excelente español (habla además francés e italiano) y se toma fotos sin ningún signo de impaciencia. Se acomoda en una silla con toda la calma y con una voz suave y analítica le dedica unos minutos a EL TIEMPO. Habló de la Selección Colombia, del momento de Falcao García, de sus favoritos para ganar en Rusia 2018 y de otros temas. Son pocos minutos, pero Trezeguet no está afanado. Se toma su tiempo para que cada opinión sea como uno de sus goles.



Ya que usted fue goleador y además una insignia de Juventus… ¿Qué le pareció el gol de Chilena que hizo Cristiano Ronaldo este martes?



¡Uff! Tengo un respeto enorme por él. Hablamos de un jugador determinante que demuestra todo su valor, que está marcando una década. Junto a Messi son determinantes. Real Madrid ha realizado un partido importante en todo aspecto. Juventus no encontró soluciones de local. Su clasificación está muy dura sabiendo lo que es ir al Santiago Bernabéu



Como símbolo de Juventus, ¿qué opina del presente de Juan Guillermo Cuadrado y de la lesión que lo tuvo ausente por muchos partidos…?



Ha vuelto de una lesión difícil. Está trabajando física y mentalmente para encontrar su nivel. Entró en el partido contra el Milán y el gol que hizo le da motivación para seguir trabajando. Contra el Madrid entró en un momento difícil. Pero está trabajando de manera importante y después el entrenador decidirá cuándo hacerlo jugar más, o menos. Pero está haciendo bien las cosas. Es importante, determinante. Tiene que concentrarse ahora en su equipo, sabiendo que tiene ese objetivo que es la Selección.



¿Qué le gusta de la Selección Colombia?



Colombia está en pleno crecimiento. Después de hacer un buen Mundial en Brasil, ha tenido un recambio de ciertos jugadores. Tiene un entrenador como Pékerman que tiene las ideas claras. Ha creado un grupo fuerte; y después, tiene jugadores que militan en equipos importantes europeos y esto crea una ambición más grande. Colombia lo demostró en el amistoso contra Francia dándole vuelta al resultado y demostrando valor y determinación, y que quiere ser protagonista en el Mundial…



¿Usted, en los pies de James, volvería al Real Madrid o se queda a triunfar en el Bayern Múnich?



De James el simple hecho de pasar al Bayern le hizo bien, se ve que ha encontrado la forma física que en Madrid tenía menos, y su calidad técnica no se discute. Es una elección difícil para él y fácil a la vez, porque sea cual sea estará en un gran club. Ha vuelto a encontrar esa motivación justa para ser determinante. A partir de ahí tendrá que hacer su elección con serenidad…

David Trezeguet en Bogotá. Foto: Rodrigo Sepulveda / EL TIEMPO

De delantero a delantero, ¿cómo ve a Falcao García?



Radamel ha vuelto a encontrar su nivel físico y mental. Con Mónaco tiene una gran temporada y además tiene ese objetivo de disputar su primer mundial. Eso es importante no solo para la selección Colombia sino para el fútbol mundial, porque Rusia tendrá presente a una de las estrellas a nivel mundial, es un goleador nato, determinante en los clubes que ha estado y en la Selección. Es importante su presencia en el Mundial…



Usted que ganó el Mundial de Francia 98. ¿Cómo se gana un Mundial?



Con la creación de un grupo sólido, con la creación de ciertos principios, con un dialogo abierto entre compañeros y entrenador, con un discurso claro de parte del entrenador hacia los jugadores. Y después, la selección cuenta con un técnico que trata de elegir a los mejores jugadores de un país. Nosotros en el 98 demostramos que sin ser favoritos se puede ganar este tipo de torneos, con cierta mentalidad, profesionalismo y entendimiento. Colombia tiene todas las posibilidades de entrar en esa línea, es un equipo fuerte que puede hacer grandes cosas…



¿Colombia está entre los favoritos?



En mis favoritos no rompo mi idea. Alemania Francia y España son los de nivel superior en Europa. A nivel suramericano, Brasil, por lo que muestra, sus individualidades y su historia: es candidata. Argentina hace parte de ese grupo por cuestión de historia, es verdad que no tiene un periodo fácil, el orden no es la palabra del día, pero viendo los jugadores que tiene y un técnico de valor, puede tener su oportunidad. Después está el descubrimiento de otros continentes como Asia y África. Y Colombia y Uruguay, por sus características, pueden ser determinantes también.

PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET