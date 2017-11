Curiosidades, datos y antecedentes de los 32 que van a Rusia 2018

Con la clasificación de Perú, el pasado miércoles contra Nueva Zelanda, en el juego de vuelta de la repesca, quedaron definidos los 32 equipos que disputarán la Copa del Mundo Rusia 2018 y que se sorteará el próximo primero de diciembre en Moscú.

Este Mundial, que será el número 21 de la historia, tiene muchas curiosidades previas, datos, cifras, antecedentes, como los equipos que nunca han jugado una cita mundialista y por fin vivirán esa experiencia, también los que tienen más participaciones y llegan con el rótulo de favoritos; los que regresan después de una larga sequía, que en el caso de Perú es de 36 años, y los que se volvieron habituales participantes, como México, del DT colombiano Juan Carlos Osorio, que no falla. Además, hay un espacio reservado para recordar y comenzar a extrañar a los ausentes, esos equipos de tradición que no lograron clasificar.

Los que están de regreso

Perú vuelve a una Copa del Mundo tras 36 años. Foto: Douglas Juárez / Reuters

Doce selecciones que estarán en el Mundial de Rusia 2018 no estuvieron en la pasada Copa del Mundo, en Brasil 2014. Entre ellas se destaca el regreso de Perú, último clasificado, tras derrotar en el repechaje a Nueva Zelanda. Los incas vuelven al Mundial después de ocho mundiales, y su última Copa fue en España 1982. Entre los equipos pacientes que más tiempo han esperado también está la selección de Egipto, que llevaba seis mundiales sin ir, desde Italia 1990, y la otra es Marruecos, que se ausentó por cuatro mundiales, desde Francia 1998. A ellos se unen las selecciones de Polonia, Dinamarca, Serbia Suecia y Senegal, que no estuvieron en la pasada Copa del Mundo. Ah, y hablando del mundial pasado, esta vez no estarán Costa de Marfil ni Grecia, dos de los rivales que tuvo Colombia en su grupo.

Así se barajó el Mundial

Los cupos en algunas confederaciones se modificaron para Rusia 2018, con respecto a Brasil 2014. Por la Conmebol, como Brasil fue el anfitrión, hubo 6 cupos, ahora tendrá 5, contando 4 que clasificaron directo: Brasil, Uruguay Argentina y Colombia, y Perú, por repechaje. En Concacaf, pasaron de 4 a 3: México, Costa Rica y Panamá. Europa subió un cupo, de 13 a 14, por el anfitrión, Rusia, entre 54 equipos. Asia subió uno, de 4 a 5 (Arabia, Australia, Irán, Japón y Corea), entre 46. África mantuvo sus cinco cupos entre 53 equipos (Egipto, Túnez, Marruecos, Nigeria y Senegal).

Los veteranos

La selección brasileña celebró su clasificación el pasado 23 de marzo en el estadio Centenario de Montevideo, tras enfrentar a Uruguay. Foto: Pablo Porciúncula / AFP

Cuatro países de los clasificados a Rusia 2018 jugaron los últimos 11 mundiales, se trata de Argentina, que clasificó con angustia esta vez; Brasil, que logró su cupo sobrado y buscará su revancha después de no ganar el mundial del que fue anfitrión en 2014; Alemania, la actual campeona y que es favorita para retener el título, y también España, la campeona del 2010 y que llegará a Rusia con un equipo muy sólido y equilibrado.



Siguiendo con las seguidillas de mundiales, Corea del Sur llegará al noveno en línea; México y Japón, a 7; Francia e Inglaterra, a 6, y Portugal, a 5.



En cuanto a los más mundialistas, está primero Brasil, que jugará su mundial 21, siendo el único equipo que los ha disputado todos, desde la primera edición, en 1930, además de ser el más campeón, con cinco títulos; Alemania jugará el mundial número 19; Argentina, el 17, y México, el 16. Colombia llegará a su sexta copa del mundo (1962, 1990, 1994, 1998 y 2014) y Perú, la última clasificada, jugará su quinta edición

Los primíparos

Solo dos selecciones de las 32 clasificadas a Rusia no han disputado ningún mundial. Se trata de Panamá, que es dirigida por el colombiano Hernán Darío Gómez, y que clasificó de tercera de la fase final en la Concacaf, y tendrá su primera experiencia mundialista. Una de sus figuras es el defensor Román Torres.



El otro equipo es Islandia, una de las revelaciones de los últimos años en Europa, y que con base en su juego colectivo y luchador se clasificó como primera de su grupo en la Uefa. Su técnico es el islandés Heimir Hallgrímsson y entre sus figuras están Gylfi Sigurdsson (volante) y Kolbeinn Sigthórsson (delantero).

El grupo fantasma

Podría ser un grupo de la muerte del Mundial de Rusia, pero será el grupo fantasma, porque estas cuatro selecciones no lograron su clasificación. Se trata de dos potencias europeas, Italia y Holanda, más Estados Unidos y el suramericano Chile. De las cuatro, la que quizá más se extrañará será Italia, campeona mundial en cuatro ocasiones, y que quedó eliminada al perder el repechaje con Suecia. La gran ausencia será el portero Gianluigi Buffon. De los holandeses, que quedaron eliminados en el grupo A de la Uefa, se extrañará a Arjen Robben. Estados Unidos, habitual animador mundialista, tampoco irá, ni la Chile de Arturo Vidal y Alexis Sánchez, que por un gol se quedó sin cupo a la repesca.



DEPORTES