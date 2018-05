Cuatro jugadores de la Selección están en revisión médica

La Selección Colombia comenzará cómo tal sus trabajos previos al Mundial de Rusia entre este lunes y el martes, cuando estarán llegando a Bogotá todos los jugadores preseleccionados que finalmente van a viajar a Italia, a seguir con la preparación. Por ahora, hay cuatro casos de futbolistas que están bajo revisión médica.

Se trata de los jugadores Cristian Zapata, Duván Zapata, Abel Aguilar y Óscar Murillo, que han presentado algún tipo de molestia, no de gravedad. El caso de Cristian, jugador del Milán de Italia, es en el recto anterior de la pierna izquierda, por lo que no estuvo en la convocatoria del último partido de su equipo, contra el Atlanta, la semana pasada, y tampoco estará en el de hoy, contra Fiorentina. En el caso de Duván, presenta una molestia en el isquiotibial posterior, y como no había parado de jugar con Sampdoria, no se ha detectado con exactitud el grado de la molestia. El jugador no fue convocado para el partido de hoy contra SPAL. Su DT, arco Giampaolo, aseguró que el delantero no estaba al ciento por ciento. El siguiente caso es el de Aguilar, quien luego de la lesión de isquiotibiales izquierdos que sufrió el fin de semana pasado, ya comenzó con sus trabajos normales en la selección. Finalmente, Murillo está prácticamente recuperado de su lesión muscular a nivel del bíceps femoral, que lo tuvo ausente desde el pasado 27 de marzo, cuando se lesionó en el partido de Colombia contra Australia. Murillo, del Pachuca, ya se encuentra en la última fase de su recuperación.

Planilla médica

Los jugadores de Colombia que van a viajar a Italia deberán estar concentrados en Bogotá a más tardar este martes. Durante estos días y hasta el jueves deberán someterse a exámenes médicos rigurosos para llenar una detallada planilla que es exigida por la Fifa a todas las selecciones. Se trata de un documento público de 15 páginas llamado Evaluación médica Pre-Competitiva (PCMA). En ellas se consignan datos como el historial médico de cada jugador, las lesiones que ha tenido, las operaciones, dolencias o dolores permanentes, y el diagnostico actual en situaciones como pubalgias o esguinces; además, antecedentes familiares, medicamentos tomados en el último año, así como un examen físico general y los resultados de las pruebas de sangre. Todo debe quedar consignado el jueves.

Aunque no hay certeza de cuántos jugadores integrarán la lista final de viajeros, de aquí al jueves podrían salir los 12 del listado de 35 preseleccionados, que finalmente no van al Mundial de Rusia.

Hasta este sábado se habían reportado a la selección Murillo, Aguilar y Santiago Arias. Además, River Plate liberó a Juan Fernando Quintero, pese a tener un juego pendiente de Copa Libertadores. Carlos Sánchez, Carlos Bacca, Edwin Cardona, David Ospina y Mateus Uribe ya están en el país.









DEPORTES