Cuadrado: pubalgia e incertidumbre rumbo al Mundial

A menos d#e cinco meses del comienzo del campeonato Mundial de fútbol de Rusia 2018 (el 14 de junio), hay incertidumbre en la Selección Colombia por la salud de Juan Guillermo Cuadrado, uno de los cuatro jugadores más determinantes del equipo, junto con James Rodríguez, Falcao y David Ospina, y quien viajará mañana a Alemania para decidir, con especialistas, si se opera de una pu-balgia que lo tiene sin jugar hace más de un mes.

El problema de Cuadrado fue detectado en la Selección Colombia en noviembre pasado, cuando el jugador llegó a la gira de partidos amistosos por Asia, lesionado. No solo no pudo jugar, sino que fue enviado de vuelta a Italia, para unirse a Juventus. Según conoció EL TIEMPO, la lesión, para ese entonces, ya era considerada muy delicada.



Sin embargo, cinco días después del segundo amistoso de Colombia, Cuadrado volvió a jugar con su club, contra Sampdoria. Luego, en la Liga de Campeones, contra el Barcelona. Y siguió jugando, pese a la lesión: en diciembre estuvo en cuatro partidos más, antes de que le tocara parar indefinidamente.

Preocupación

Ya ha pasado más de un mes, desde el 23 de diciembre, y Cuadrado no ha podido jugar. El DT de su club, Massimiliano Allegri, manifestó en ese entonces que su ausencia se debía a una inflamación del pubis, es decir, a una pubalgia, que es una lesión que se produce por un sobreesfuerzo, la cual genera dolor.

Según conoció EL TIEMPO con fuentes cercanas al jugador, Cuadrado tiene preocupación porque no siente mejoría, a pesar del tiempo que lleva sin jugar y al tratamiento. Por eso estuvo en Barcelona, no solo visitando a su compañero Yerry Mina, con quien publicó una foto el 18 de enero, sino haciéndose ver por médicos catalanes para pedirles otro concepto. El gran dilema es si se opera o no. Pero fue el propio Allegri quien reveló el paso por seguir. “Él visitará el lunes a un especialista en Alemania y se evaluará si debe ser operado o sigue con la recuperación”, dijo el viernes a la prensa

Tino: ‘No se opere’

Juan Guillermo Cuadrado, volante de Juventus. Foto: Reuters

En octubre de 1997, antes del Mundial de Francia, el jugador Faustino ‘Tino’ Asprilla, entonces referente de la Selección Colombia, tuvo una pubalgia. Su decisión fue la de operarse. Pero cuatro meses después se resintió. Entonces, manifestó que fue un error haberse operado. Es el dilema al que se enfrenta ahora Cuadrado, aunque no todas las pubalgias son iguales. Tino le sugiere que no se opere.

“Hay médicos que les gusta operar y otros que no. A uno lo abren, le raspan los dos huesos y supuestamente eso quita el dolor. Yo le recomendaría (a Cuadrado) terapia, por que con las heridas se puede perder el Mundial. Es algo delicado, es de 3 o 4 meses (de incapacidad). Si no se opera, con terapia le da para dos meses y medio”, dijo Tino.



El tratamiento de la pu-balgia está determinado por dos tendencias; una inglesa y argentina que opta por la operación para curar la lesión y otra que sugiere el tratamiento, lo que puede tardar más tiempo.



Según versiones conocidas por EL TIEMPO, las primeras recomendaciones externas que le han hecho a Cuadrado apuntan a no operarse.



El doctor Germán Ochoa, quien era el médico de la selección en Francia 98, y quien acompañó el proceso de Asprilla, precisa que hay diferentes tipos de pubalgia (alta, baja o mixta), por lo cual se debe determinar con exactitud la que tiene el jugador. Aclara que si le detectan una hernia inguinal –asociada a la pubalgia– hay que operar de inmediato, de lo contrario, se puede seguir con tratamiento.

Ochoa explicó los pasos que se siguen habitualmente si se opta por no realizar la operación. “La primera fase es de rehabilitación, con restricción de actividad de impacto, con reforzamiento muscular alrededor de la pelvis y el uso de medicamentos para modificar el proceso inflamatorio. Esto puede durar de 4 a 6 semanas. Si no mejora, la segunda posibilidad es la aplicación de ondas de choque, focalizadas en el sitio de la lesión y aplicación de células madre. Y si tampoco, ya viene la cirugía”, dijo, y agregó: “Lo que hay que evitar es lo que le pasó a Faustino, que le hicieron una tenotomía, que es cortar los tendones aductores. Es una cirugía agresiva. Eso genera en el futuro pérdida de fuerza, de la explosión, del cambio de ritmo”.



Alexánder Niño, exmédico de la Selección Colombia, opina que el tratamiento que le hagan a Cuadrado dependerá “del grado, la ubicación y el tiempo de evolución de la pubalgia”. “La opción quirúrgica, al menos en la tendencia latinoamericana, se reserva para los casos crónicos que no han respondido adecuadamente al manejo convencional con rehabilitación”.



Cuadrado viaja mañana a Alemania y la Selección Colombia espera la decisión. Es el único de los cuatro pilares del equipo que está lesionado, a menos de cinco meses del Mundial.









