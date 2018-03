¡Sorpresa! Cuadrado está con la Selección Colombia

19 de marzo 2018 , 10:33 a.m.

El jugador Juan Guillermo Cuadrado se integró a la concentración de la Selección Colombia en París, este domingo por la noche. El volante, que no fue convocado, se unió al plantel de Pékerman para acompañar los trabajos del grupo en los partidos amistosos contra Francia el 23 de marzo y Australia el 27.



El colombiano no jugará ningún partido, pues el jugador aún se recupera de la operación en el pubis que le practicaron el martes 30 de enero, y según el comunicado del club italiano, el volante estaría mas o menos 30 días fuera de las canchas; el volante no juega desde el pasado 23 de diciembre.

Comunicado de la Selección Colombia sobre Juan Guillermo Cuadrado

Así mismo, en la noche del domingo y con autorización de la Juventus de Italia, se integró Juan Guillermo Cuadrado. El jugador permanecerá en la dinámica de la selección y dando continuidad a su recuperación por espacio de unos días para luego reincorporarse a su club en Italia.





