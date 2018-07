Cuadrado, comprometido con la transformación social del país

Los sueños se cumplen, es el motor de los 420 niños que pertenecen a la fundación que lidera el volante de la Selección Colombia de fútbol, Juan Guillermo Cuadrado. El futbolista encontró en la compañía Herbalife Colombia el aliado para conjugar a la perfección los valores sociales y construir escenarios para alcanzar las metas de la Fundación Juan Cuadrado.

La unión entre la empresa privada y el volante nacido en Necolí nació en 2016 y para celebrar su tercer aniversario se realizó un entrenamiento, dirigido por el volante, en campo con los niños de la fundación que lleva su nombre. Además, en el evento se entregó dotación de implementos que ayudarán en la práctica deportiva, una de las estrategias de la institución para el aprendizaje y formación de la comunidad del barrio La Sierra, sector de la Comuna 8 de Medellín.



“Muy contento y agradecido con Dios, el objetivo es apoyar a las personas para que se desarrollen con sus talentos en cada una de las áreas que tenemos. Sino tuviéramos este gran equipo la fundación no estaría creciendo y ayudando a transformar la manera de ver y pensar de estos niños para que al igual que la fundación, ellos también sigan creciendo. No es lo lejos que puedas llegar sino a cuantas personas puedes ayudar a llegar”, comentó el volante, Juan Guillermo Cuadrado.



El deporte no ha sido la única iniciativa en que esta alianza se ha enfocado, también las expresiones artísticas han servido para el trabajo en equipo cuando fueron dotadas las áreas de teatro y música con instrumentos y elementos que sirven para la expresión lúdica de los jóvenes.



Cada niño, joven y familia de la Sierra es el objetivo de la Fundación Juan Cuadrado y aunque los resultados de la labor de todo un equipo de trabajo, profesores, coordinadores, psicólogos, asistentes sociales, personal administrativo, entre otros, son relevantes y notorios, la labor no se detiene y seguirá adelante siempre buscando hacer crecer la comunidad desde los pilares de la fe, la esperanza y el amor.



El programa que apadrina el volante de la Juventus ha beneficiado a más de 70 mil niños de Colombia, a través de la dotación de uniformes en un plan de patrocinio que también le ha permitido a los beneficiarios capacitarse desde las experiencias de deportistas de la talla de Carlos Mario Oquendo, Caterine Ibargüen, Yoreli Rincón, entre otros.







Información suministrada por OP Herbalife Colombia y Fundación Juan Cuadrado.