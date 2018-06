Claves para entender el problema entre Ronaldo y el Real Madrid

1. Diferencias económicas

El origen de la ruptura de la relación entre Cristiano Ronaldo y el Real Madrid, que lo llevaría a irse del club, es económica. El presidente Florentino Pérez le habría incumplido a Cristiano desde hace un año con una mejora salarial, que iría de los 21 millones de euros anuales que gana hoy a 25. Se dice que la petición del jugador ronda-ría los 30 millones libres de impuestos, más bonos por objetivos alcanzados.

2. Diferencia con Messi y Neymar

Una de las razones por las cuales Cristiano quiere una mejora de su salario es porque gana menos que Messi (50 millones en el Barcelona) y Neymar (37 millones en el PSG). Además, los rumores del posible fichaje de Neymar también habrían generado la tensión, básicamente, porque, se especula, al brasileño le habrían ofrecido el sueldo que tiene en el PSG, muy por encima del de Ronaldo.



3. Presión de Cristiano

No es de extrañar que las recientes versiones conocidas desde Portugal, en las que se asegura que Cristiano se marcha, tengan que ver con una nueva jugada de su reconocido empresario, Jorge Mendes, para presionar al equipo español en el tema contractual. Sin embargo, desde España se dijo ayer que el Madrid ya contempla su salida, pese a que tiene contrato hasta 2021 y una cláusula de 1.000 millones.



4. El dardo de Marcelo

Este jueves su compañero del Madrid, el brasileño Marcelo, echó más leña al fuego. “Neymar tiene las puertas abiertas, Cristiano no es el dueño del Madrid”, dijo. Y agregó: ¿Porque Cristiano esté Neymar no puede venir? Todo el vestuario quiere que Cristiano se quede”. Pero Ronaldo no está cómodo, cuando ganó la Champions dejó entender que se iba: “Fue muy bonito estar en el Real Madrid”, dijo.



