‘Es una buena ventaja, pero no es definitiva’: Cristiano Ronaldo

El portugués Cristiano Ronaldo, autor de los tres goles contra el Atlético Madrid, se mostró feliz pero prudente a pesar del buen resultado de su equipo en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, y destacó el buen trabajo de todos los jugadores del Real Madrid.

"Fue un partido total del equipo. El equipo ha estado fenomenal. Es una buena ventaja este resultado, pero no es definitivo. Tenemos que trabajar aún el próximo miércoles porque el Atlético de Madrid es un gran equipo. No está en semifinales por casualidad", dijo el goleador del Real Madrid en Mega.

Cristiano subrayó el trabajo de todos los futbolistas del Real Madrid. "Hay que felicitar al equipo. Ha estado tremendo. Me tocó a mí marcar los goles, pero el equipo jugó bien de principio a fin. Los goles vienen de forma natural y normal. También estoy feliz porque he marcado mi gol 400 con el Real Madrid", recordó el atacante luso.

Cristiano Ronaldo se mostró feliz y destacó la fortaleza del rival. "Otras veces tuvimos cerca ganar pero no lo logramos. Como en la Liga, que tuvimos ocasiones y al final empatamos. Otras veces Oblak estuvo fenomenal. Afortunadamente han entrado hoy (martes) las ocasiones", destacó.

El jugador del Real Madrid insistió en ser cauto. "Tres goles es una buena ventaja, pero no está cerrado", dijo Cristiano, e insistió en su deseo de no ser silbado en el Bernabéu. "Solo quiero que no me silben. Yo voy a dar todo siempre", concluyó.



EFE