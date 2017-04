Cristiano llega a su gol 100 en competiciones europeas de clubes

El astro del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, añadió un nuevo logro a su ya largo historial: con un doblete ante el Bayern Múnich en Liga de Campeones, es el primer jugador en marcar 100 goles en competiciones europeas de clubes.



Cristiano marcó por dos ocasiones en el Allianz Arena, primero al minuto 47 tras a centro de Dani Carvajal y luego al minuto 77 rematando después del centro de Marco Asensio. Los dos tantos logrados ante los alemanes aumentaron su cuenta goleadora en la Liga de Campeones.

Contando las rondas previas, el goleador llegó a los 98 goles. A estos se suman el doblete conseguido en la final de la Supercopa de Europa contra el Sevilla en 2014, trofeo ganado por el Real Madrid, 2-0 en Cardiff.



A sus 32 años, el portugués ha sumado esta nueva hazaña que le permite volver a los éxitos de un 2016 de ensueño, en el que ganó la Liga de Campeones y la Eurocopa con Portugal. Además ganó su cuarto Balón de Oro tras los de 2008, 2013 y 2014.

Los jugadores de Real Madrid celebran uno de los tantos de Cristiano Ronaldo. Foto: AFP

El entrenador del Real Madrid elogió a su jugador, "Su motivación es, no vamos a decir que no es normal, pero no la tiene todo el mundo. Es su gran fuerza", comentó Zinedine Zidane.



Las estadísticas hablan por él: Ronaldo ha marcado más de diez goles por temporada en 'Champions' en las últimas cinco campañas, 17 de ellos en 2013-2014, récord absoluto, y 16 el pasado año. En noviembre, el Real Madrid renovó a su estrella hasta 2021, los hinchas del equipo mantienen la esperanza de que seguirá convirtiendo muchos goles.



AFP