Caos en Madrid: ‘CR7’ se fue, Modric quiere irse; Kovacic, en rebeldía

Como se preveía desde un principio la salida de Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane del Real Madrid no solo iba a dejar el vacío de la mejor estrella durante los últimos nueve años, sino que se podía darse una catástrofe institucional si su salida no se manejaba bien.



A 25 días del cierre del mercado en España y, según los rumores que llegan desde el país ibérico, el Real Madrid no va a contratar a ninguna estrella para suplir al portugués y la apuesta será por el Vinicius Junior, un jugador brasileño procedente del Flamengo que tiene 18 años recién cumplidos y supuestamente es la ‘reencarnación de Pelé’ o ‘el nuevo Neymar’.

Toni Kroos: "Sin los 50 goles de Cristiano, será más complicado" https://t.co/DoHrxZk4Y7 pic.twitter.com/WQQ2d3addI — Sportyou (@SportYou) August 6, 2018

Por el contrario, según el diario Marca, es inminente que el refuerzo estelar del presidente Florentino Pérez sería Thibaut Courtois, el arquero belga que se destacó en el Mundial de Rusia y ha tenido buenas temporadas en el Chelsea: Sí, el Madrid va a concentrar sus esfuerzos en reforzarse en una posición que no necesita.



Y sumado a eso, el rumor de que el volante Luka Modric, elegido el mejor jugador de Rusia 2018 y pieza clave del mediocampo del tricampeón de Europa, a sus 33 años, quiere buscar nuevos horizontes deportivos y habría elegido al Inter de Milán como su nuevo equipo.



Varios medios italianos como Calciomercatto y Sky Sports dicen que el croata se reunirá, este miércoles, con Florentino Pérez para buscar una salida. El presidente del Madrid ya había dicho a varios medios: “Si quieren a Modric, que paguen los 750 millones de la cláusula de rescisión”, sin embargo, la voluntad del jugador podría hacer ceder al mandatario.



Y otros jugadores de la plantilla tampoco están ‘colaborando’ al ambiente. El otro jugador vital en el mediocampo, Toni Kroos aseguró: “Reemplazar 50 goles por temporada no es fácil. Cristiano era una parte importante de nuestro equipo y fue crucial para nuestros éxitos”, dijo el alemán en la revista ‘Kicker’, tras ser elegido el mejor futbolista alemán de la temporada.



Ni Neymar ni Mbappé quienes ya dijeron que se quedarán en el PSG, ni Hazard ni Willian que también ya hablaron de quedarse en el Chelsea, el Real Madrid iniciaría la temporada post Cristiano dependiendo de la estabilidad médica de Gareth Bale y los escasos goles de Karim Benzema.



