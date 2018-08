Coutinho ya tiene pasaporte comunitario, Barça no tendrá que descartar

El centrocampista brasileño Philippe Coutinho ya cuenta con la condición de jugador comunitario, han confirmado a EFE fuentes del FC Barcelona, y por lo tanto el equipo catalán no deberá hacer ningún descarte entre los nuevos jugadores contratados y podrá alinear a los tres extracomunitarios.

Este es el caso del chileno Arturo Vidal y de los brasileños Arthur Melo y Malcom Filipe Silva de Oliveira, quienes podrán entrar en la lista de convocados mañana para el primer encuentro oficial de la temporada, el domingo contra el Sevilla, en Tánger, para disputar a partido único la Supercopa de España.



Con esta nueva condición de jugador comunitario de Philippe Coutinho el Barcelona se libera de un problema enorme, ya que el entrenador Ernesto Valverde, de no contar el futbolista con esta nueva situación, debería haber dejado a uno de los cuatro extracomunitarios fuera de la lista.



La condición de jugador comunitario alcanzada por el jugador brasileño le viene dada por la nacionalidad portuguesa de su mujer, aunque esta situación no tiene nada que ver con el pasaporte comunitario, del que aún no dispone.



Hasta este jueves el Barcelona disponía de dos extracomunitarios más, el también brasileño Marlon Santos, quien la temporada pasada estuvo cedido en el Niza y que esta temporada tampoco cuenta para Valverde, y el colombiano Yerry Mina, quien desde ayer ya es jugador del Everton.







EFE