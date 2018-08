Courtois y Navas: el dilema en la portería del Real Madrid

El Real Madrid fichó el miércoles al portero internacional belga Thibaut Courtois, que llega para ser titular por delante del hasta ahora indiscutible Keylor Navas, mientras por detrás se acumulan otros tres porteros.

Courtois, que fue presentado este jueves, llega al Real Madrid para ser el meta titular las próximas seis temporadas, pero Navas ya ha advertido que peleará por la titularidad. "Tengo las mismas ganas de irme (del Real Madrid) que de morirme", afirmaba el internacional costarricense a la Cadena Ser durante la reciente gira estadounidense del equipo blanco, cuando ya se barruntaba la llegada del belga.



Llegado al Real Madrid en la temporada 2014/2015 procedente del Levante, tras su buena actuación en el Mundial de Brasil, Navas empezó a la sombra del Iker Casillas para acabar imponiéndose tras la salida del emblemático portero español.

Keylor Navas, portero del Real Madrid. Foto: AFP

Pese a sus buenas actuaciones y ser el portero de las tres 'Champions' consecutivas, Keylor ha convivido con la incertidumbre de la llegada de un nuevo portero durante estos años. Al término de su primera temporada, ya estuvo a punto de salir camino del Mánchester United para dejar sitio a David de Gea, en una operación frustrada en el último momento.



El nombre de De Gea volvió a sonar en varias ocasiones y en enero pasado, el ya portero del Chelsea, Kepa Arrizabalaga, estuvo a punto de aterrizar en el Santiago Bernabéu. Algunos diarios llegaron a afirmar el 5 de enero que el jugador había pasado con éxito un reconocimiento médico con el club blanco y que sólo faltaba pagar la cláusula de rescisión, pero unas declaraciones del entonces técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, asegurando que "no necesito un portero", parecieron cerrar la puerta definitivamente a este fichaje.



Zidane fue uno de los principales valedores del portero tico, que tiene contrato hasta 2020 y que ve como ahora llega el nombrado mejor portero del Mundial de Rusia para ocupar la portería blanca.



"El Madrid no va a forzar a Keylor a salir porque se ha ganado el derecho a luchar por un puesto", asegura este jueves el diario deportivo madrileño Marca, para el que "será el entrenador el que resuelva la papeleta". Según este mismo diario, el técnico blanco, Julen Lopetegui, "cree que va a poder dar a Thibaut Courtois y Keylor Navas el tiempo y el espacio suficiente para que no exista problema alguno".



Con la temporada a punto de empezar y la disputa del primer título a la vista el 15 de agosto contra el Atlético de Madrid en la Supercopa de Europa, Lopetegui tendrá que empezar a gestionar a los dos principales candidatos a una portería en la que se acumulan los nombres.

El Real Madrid ya había fichado en junio pasado al joven portero ucraniano Andriy Lunin, de 19 años, para los próximos seis años. "Lunin permanecerá como tercer portero", asegura el diario deportivo español AS, aunque otros rotativos no descartan la posibilidad de que pueda salir cedido. La llegada de Courtois, en cambio, sí que parece empujar fuera del club blanco al español Kiko Casilla, hasta ahora suplente de Navas, que "tiene ofertas y podría recalar en el Leganés", según Mundo Deportivo.



El quinto en discordia sería el joven Luca Zidane, hijo de Zinedine, y con ficha del filial blanco, al que la prensa española sitúa prácticamente fuera de la 'Casa Blanca'.



AFP