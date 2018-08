Un Mónaco sin expectativas le abriría las puertas a Falcao

Las cosas no andan bien en el Mónaco, donde juega el colombiano Falcao García. Del equipo que en la temporada 2016-2017 llegó a las semifinales de la Liga de Campeones, queda muy poco. Para este nuevo curso fue una vez más desmantelado y para colmo acaba de perder la Supercopa de Francia con el PSG, por 4-0. Sobrevive Falcao, pero todo apunta a que en 2019 partiría a China, según informes de la prensa en Francia.

Para esta temporada se han ido del Mónaco jugadores importantes como João Moutinho, Fabinho y Thomas Lemar. Esto sin olvidar el vacío que dejó la partida de Kylian Mbappé al PSG hace un año. Su fichaje estrella ahora es el joven mediocampista Aleksandr Golovin, de 22 años, quien llegó procedente del CSKA Moscú luego de jugar el Mundial de Rusia, y en quien hay muchas expectativas, pero el jugador se lesionó este miércoles durante un entrenamiento y quedó en duda para el debut en la Liga 1 el próximo sábado contra el Nantes. Así que Falcao será de nuevo el referente del equipo, junto al lateral Sidibé, el portero croata Danijel Subasic y el defensor polaco Kamil Glik.



Es tan dramática la actualidad del Mónaco que el propio técnico, Leonardo Jardim, admitió que las expectativas no son muy altas debido a las muchas dificultades que tiene su equipo para seguirles el paso al poderoso PSG y a otros equipos del campeonato francés, y también a nivel europeo, porque el Mónaco está clasificado a la fase de grupos de la Liga de Campeones.

“Esta temporada será la más difícil de todas. Uno quiere conservar a sus jugadores, pero de a poco se van yendo y te quedas sin la base que has construido”, dijo Jardim en una entrevista con el diario Monaco Matin.



Jardim, quien llegó al Mónaco en 2014, agregó: “Hay que trabajar con el gran grupo que tengo para poder ir cumpliendo objetivos. Vamos a ver con qué nos encontramos”.

¿Falcao iría a China?

Todo este difícil panorama del club, que sigue siendo propiedad del millonario ruso Dmitri Rybolóvlev, afecta al atacante colombiano Falcao García, quien podría abandonar en corto plazo el equipo. Desde Francia, el prestigioso diario L’Equipe aseguró este miércoles que el club quería vender a Falcao en este mercado de verano, pero que se esperaba una mejor actuación en el Mundial de Rusia con la Selección Colombia, con el fin de que se reimpulsara su imagen. Pero el colombiano “no brilló” y pocos clubes se interesaron en él. El diario deportivo dice que el jugador tiene una ficha de 8 millones de euros por temporada.



En medio de este panorama aparece la Superliga de China, donde los clubes pueden hacerse cargo de altos sueldos para contar con la presencia de jugadores como Falcao, quien regresó al Mónaco en junio del 2016 y ganó la Liga en esa temporada. “La próxima cita para él es la ventana de transferencia de enero, época del año en que el mercado chino es hiperactivo”, dice L’Equipe.

書法✍🇨🇳 El Tigre aux pinceaux !



Moment hors du temps avant de retrouver Monaco et l'intensité d'une saison de football... @FALCAO s'est essayé à l'art ancestral de la calligraphie chinoise.#CHINA #TDC2018 pic.twitter.com/g121QMlQpw — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 6, 2018

Lo de China no es nuevo, pues sobre esa posibilidad se ha especulado en varias oportunidades, incluso antes de que regresara al Mónaco tras su paso por el fútbol de Inglaterra, pero ha tomado fuerza en los últimos días en parte por las publicaciones que ha hecho el atacante en sus redes sociales, durante la gira que hizo el equipo por China.



Este miércoles, el jugador publicó una foto en la que aparece sentado en un trono chino, con la leyenda, ‘Tigre Emperador’. Esto justo el día en que la prensa francesa habla de un posible cambio de Liga del colombiano.



Pero hay más. Radamel también compartió en sus redes un video en el que muestra cómo aprende a escribir su nombre en chino con tinta negra y sobre un papel blanco.

“Muy honrado de aprender a escribir mi nombre en escritura china”, escribió Falcao en redes.



Desde antes del Mundial de Rusia se manejó la posibilidad de que el Tigre fuera al fútbol chino, pero el jugador salió al paso de los comentarios.



Falcao aún no está en forma física. No estuvo con el equipo en la Supercopa que ganó el PSG y se especula que no estaría tampoco el sábado en el inicio de la Liga.



