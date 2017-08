Ecuador presentó la lista de convocados para la eliminatoria

Con la preocupación por la falta de ritmo en algunos jugadores, el estratega de

Ecuador, Gustavo Quinteros, presentó este lunes la lista de 27 seleccionados para enfrentar a Brasil y Perú en la clasificatoria sudamericana al Mundial de Rusia-2018.



El timonel consideró que esta fue una convocatoria "complicada" porque los seleccionados que enfrentarán a Brasil y Perú "no tienen la actividad que antes tuvieron".

Otros no fueron llamados porque no han tenido actividad en sus clubes. "Vamos a ser el equipo que está obligado a arriesgar y a jugar más en ataque", expresó Quinteros en una rueda de prensa.En esta ocasión, el DT no podrá contar con jugadores que se habían ganado un lugar en la 'tricolor' como Alexander Dominguez, Juan Carlos Paredes, Arturo Mina, Miller Bolaños o Jeferson Montero.

Además, el DT debe lidiar con el poco tiempo de juego que han tenido en cancha seleccionados como Felipe Caicedo, quien recientemente se integró al Lazio de Italia.

"Cuando tienes que reemplazar a tantos no es fácil la elección", dijo Quinteros, quien recordó que hay jugadores como el volante Antonio Valencia y el arquero Esteban Dreer que tienen tarjeta amarilla y deben ser cuidadosos en los partidos.



Jefferson Orejuela, del Fluminense de Brasil, y Luis 'Kunty' Caicedo, de Bracelona, no viajarán con los demás jugadores pues están suspendidos y permanecerán en Quito preparándose para el duelo con los peruanos. Para el DT de la 'tricolor' el reto ahora es lograr "una organización defensiva casi perfecta para enfrentar a Brasil" y tener "una muy buena organización defensiva y un gran funcionamiento ofensivo para superar a Perú".



Ecuador visitará al poderoso Brasil el próximo 31 de agosto, por la fecha 15 de la clasificatoria a la Copa del Mundo, y recibirá a Perú el 5 de septiembre en Quito. Cuando faltan cuatro jornadas de las eliminatorias sudamericanas, Ecuador marcha sexto con 20 puntos. El equipo está obligado a sumar de a tres para sobrevivir en la clasificatoria hacia Rusia-2018.

Convocados

Arqueros: Esteban Dreer (Emelec), Máximo Banguera (Barcelona) y Librado Azcona (Olimpia).



Defensas: Pedro Pablo Velasco (Barcelona), Robert Arboleda (Sao Paulo), Darío Aimar (Barcelona),Gabriel Achilier (Monarcas, México), Luis León (Independiente del Valle), Cristian Ramírez (Krasnodar), Walter Ayoví (Guayaquil city), Oscar Bagüí (Emelec) y Luis Caicedo (Barcelona).



Volantes: Antonio Valencia (Manchester United, Inglaterra), Renato Ibarra (América, México), Christian Noboa (Zenit, Rusia),Fernando Gaibor (Emelec), Carlos Gruezo (Dallas FC, Estados Unidos), Pedro Quiñonez (Emelec), Matías Oyola (Barcelona), Marcos Caicedo (Barcelona) y Jefferson Orejuela (Fluminense, Brasil).



Delanteros: Fidel Martínez (Club Atlas, México), Enner Valencia (Tigres, México), Felipe Caicedo (Lazio, Italia), Michael Estrada (Independiente del Valle), Juan Cazares (Atlético Mineiro, Brasil) y Ángel Mena (Cruz Azul, México).





