Control antidopaje de la Fifa atrasó el entrenamiento de Chile

Un control sorpresa antidopaje de la Fifa atrasó este domingo el inicio del entrenamiento matutino de la selección de Chile, que el martes se enfrentará en Santiago a Venezuela en la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018.



El control de la Fifa se debe a la participación de la selección chilena en la próxima edición de la Copa Confederaciones, que se jugará en Rusia en junio.



La Roja irá al torneo como vencedor de la Copa América en 2015. Todos los futbolistas tuvieron que someterse a las pruebas antidopaje, por lo que el seleccionador, Juan Antonio Pizzi, comenzó el entrenamiento dos horas más tarde de lo previsto.



De cara al partido ante Venezuela, la principal novedad es el regreso al once titular de Arturo Vidal, ausente en la derrota ante Argentina (1-0) por sanción. Pizzi evalúa la posibilidad de alinear desde el comienzo al mediapunta Jorge Valdivia, que jugó con criterio los minutos que estuvo en la cancha contra Argentina.



Otra alternativa es que el ariete Nicolás Castillo sea titular para paliar la falta de gol, el principal inconveniente del equipo chileno. El defensa Gonzalo Jara dijo que sería muy importante anotar el primer gol frente a los venezolanos para sacarse los nervios de encima y tratar de adueñarse del balón y el juego.



Además afirmó que el plantel confía en lograr la clasificación al Mundial e incluso no descarta hacerlo como primero de grupo, pese a que actualmente ocupa el sexto puesto, fuera de los sitios que dan acceso directo a Rusia.



"Si se puede salir primero, ojalá así fuera, pero lo que buscamos es obtener la clasificación lo más rápido posible. Entre el sexto y el segundo hay tres puntos de diferencia, no es nada", dijo Jara.



