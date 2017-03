Nacional, por su tercera Libertadores

El campeón de América pone en juego desde este martes su corona en la Copa Libertadores, frente al Barcelona de Guayaquil, como visitante. El reto de Atlético Nacional es conseguir un bicampeonato inédito para un equipo de un país distinto a Argentina, Brasil y Uruguay. El primer partido comenzará a las 7:45 de la noche y se verá por Fox Sports 2.



El plantel que tiene hoy Nacional para afrontar la Libertadores es muy distinto al que dio la vuelta olímpica el año pasado frente a Independiente del Valle. Se fueron 14 jugadores: un equipo completo y un poco más...



Ya no están Sherman Cárdenas, Alexánder Mejía, Alejandro Guerra, Juan David Castañeda, Miguel Ángel Borja (la figura de la semifinal y la final), Sebastián Pérez, Dávinson Sánchez, Ezequiel Rescaldani, Gilberto García, Orlando Berrío, Luis Enrique ‘Neco’ Martínez ni Marlos Moreno.



Antes de la semifinal se habían ido Víctor Ibarbo y Jonathan Copete. Pero llegaron otros jugadores importantes, empezando por Dayro Moreno, goleador de eficacia comprobada, que en seis partidos de Liga lleva cuatro goles.

Dayro Moreno, clave en Nacional. Foto: Guirrermo Ossa / EL TIEMPO



“Tenemos que empezar de cero. Lo del año pasado fue positivo, pero no podemos vivir de la historia. Estamos en un grupo competitivo, con equipos de trayectoria y huella internacional; va a ser muy parejo”, dijo el DT Reinaldo Rueda, que regresa.



Durante su ausencia, Bernardo Redín estuvo a cargo del equipo, con un muy buen balance: de siete partidos ganó cinco y empató dos, con 13 goles anotados y apenas uno recibido. Su portero titular, Franco Armani, no ha recibido goles este semestre: en Barrancabermeja, donde le marcaron el único tanto en el 1-5 frente a Alianza Petrolera, atajó Cristian Bonilla.



“Es importante la campaña que estamos haciendo en la Liga, pero sabemos que

tenemos un desafío altísimo en Copa, y es importantísimo hacer un buen inicio contra Barcelona”, señaló el entrenador.



El grupo no es fácil. En la zona 1 de la Copa, aparte del Barcelona ecuatoriano, está Estudiantes de La Plata, tetracampeón del torneo (1968, 1969, 1970 y 2009), y Botafogo, uno de los grandes del fútbol brasileño. Pero Nacional está acostumbrado a los grandes retos. Viene de ser finalista de la Suramericana y de nuevo se ilusiona con conseguir una Libertadores.



Con reportería de Futbolred