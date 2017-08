Puntos para entender el lío de la boletería del Colombia vs. Brasil

Gran revuelo causó la venta de la boletería por parte de Ticket Shop para el partido Colombia frente a Brasil, que se jugará el próximo 5 de septiembre en Barranquilla por las eliminatorias al mundial de Rusia 2018. Acá los cinco puntos clave para entender el lío.

1. El pasado 7 de agosto, la empresa manifestó que estaban disponibles 6 mil entradas para el partido entre Colombia y Brasil, que iban a ser comercializadas al día siguiente, según la operadora, porque previamente se habían vendido 30.000 en combos con el partido frente a Bolivia.



2. Ninguno de los usuarios que se intentó ingresar a la página de la empresa desde la madrugada del martes 8 de agosto pudo hacer la compra de sus boletas para asistir a este partido en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Esto causó un revuelo en las redes sociales.



3. Los aficionados se quejaron porque no pudieron ingresar a la página web para comprar las boletas. El sistema no funcionó, según reportaron varios aficionados. Iván Arce, gerente de la operadora, explicó que: “Fueron casi 62.000 personas las que registramos tratando de comprar las 6.000 boletas disponibles”. Pero a la 1 p. m. de ese día, ya no quedaba ni una, se habían vendido.



4. Frente a la queja de los usuarios, la Superintendencia de Industria y Comercio inició una investigación en la que encontró que Ticket Shop manipuló la información creando una historia ficticia alrededor de la venta de boletas y engañando a los colombianos, los medios de comunicación y a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).



Según la SIC, de acuerdo con evidencias digitales, se pudo establecer que ese día no se puso a la venta ni se colocó ni una sola boleta.



Frente al requerimiento de la Superindustria de que mostrara el nombre, medio de pago y cédula de quienes supuestamente adquirieron las boletas, la empresa tuvo que contradecir su versión e informar que “no se efectuaron transacciones económicas vía web, toda vez que el sistema inhabilitó la compra de las mismas luego de establecer que para la fecha indicada (8 de agosto de 2017) se había efectuado la venta total de la boletería”.



5. Ante esta situación, la SIC decretó medida cautelar y contra la comercializadora, así como la suspensión inmediata y de manera indefinida de la venta directa o indirecta de la venta de boletería para cualquier espectáculo público y/o deportivo, presente o futuro, en el territorio colombiano, mientras avance la investigación administrativa.



Así mismo, se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación para que se adelante la respectiva indagación por el presunto delito de fraude procesal y/o cualquier otro tipo penal que se haya configurado por el suministro de información falsa a la SIC.



Finalmente, la SIC anunció que busca determinar a quienes se entregaron o vendieron las 45.500 boletas del partido de fútbol Colombia- Brasil para establecer si hay una conducta de acaparamiento con fines de reventa masiva.



DEPORTES