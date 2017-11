Cinco conclusiones de los dos partidos de Colombia en Asia

1. Prudencia y mesura por la calidad de los rivales



Ni Corea del Sur fue Alemania cuando le gano a Colombia, ni Colombia es ahora Alemania por derrotar ayer a China. Ambos rivales son discretos. De los dos, mucho más hecho y táctico y con mejores individualidades Corea del Sur, que está clasificado al Mundial. La China eliminada de Rusia y que jugó el martes es un rival muy, pero muy menor: 57 en el escalafón de la Fifa. No atacó, pegó mucho y dio muchas facilidades defensivas, pues no presionó y sus funcionamientos de relevos y escalonamientos defensivos fueron pobres.

A pesar de esas realidades, hay otra más innegable: siempre es mejor jugar que no hacerlo y hay que jugar en las fechas habilitadas para eso. A pesar de la especulación previa de incluso no realizar estos dos partidos (la posibilidad la mencionó Ramón Jesurún en este diario), el técnico José Pékerman terminó rescatando la programación de estos dos juegos por ser contra selecciones asiáticas, rivales contra los que no se había enfrentado desde Japón, en el pasado Mundial de Brasil 2014. Sabiendo que China es un rival muy pero muy menor, Colombia debía golear, y goleó. El pez grande se come al chico...



2. La posesión de la pelota y las opciones de gol generadas

Como ha venido siendo una constante en el último tiempo de la Selección, el tener mayor posesión de balón contra Corea del Sur y China no le significó a Colombia ni aumentar su fútbol, ni tener mayor volumen de juego ni generar más opciones de gol. En el primer tiempo contra los surcoreanos, Colombia volvió a lucir confusa al no poder sobrepasar la doble línea de contención rival. Ni James ni Gío Moreno prendieron las luces para iluminar el camino ofensivo.



Tenencia inútil de pelota con el marcador en contra. Ocurrió igual que en el primer tiempo contra China: Giovanni Moreno estuvo otra vez apagado, y la generación de opciones en los primeros 45 minutos fue pobre, no obstante la victoria parcial con gol de Felipe Pardo. Tenencia improductiva, sin intensidad ni productividad. No es la primera vez que ocurre con Colombia: tuvo menos la pelota en el 1-1 con Brasil, en la victoria 0-2 sobre Ecuador, en el 1-1 contra Perú...



3. Anotaciones puntuales de algunos jugadores utilizados



Castellanos se enredó en los dos goles de Corea, y Cuadrado tapó un remate y se resbaló en otro. Lerma podría dar una mano como lateral derecho, pero recuerden que China es muy pero muy liviano. Tesillo como marcador de punta fue una pesadilla contra Corea. Mateus Uribe sigue siendo más promesa que realidad y no puede jugar al tiempo con Aguilar. Carlos Sánchez se recontraconfirmó de titularazo.

Gío Moreno volvió a defraudar, y eso que conoce el medio chino. Mal. Felipe Pardo fue alegre contra China (jugó bien, cierto), pero ¿le sacó la suplencia de Juan Guillermo Cuadrado a Yimmi Chará? Duván Zapata no pesó. Le fue mal. Bacca y Borja se reportaron con goles, y para eso son los ‘9’. Capítulo especial para Edwin Cardona, quien no jugó contra China en medio del malestar asiático por su gesto de insulto racista a un rival coreano. El volante puede ser sancionado con entre 3 y 5 partidos. Si así ocurre, su participación en el Mundial queda comprometida.



4. En busca de suplentes y segundos suplentes



Se recomprobó que en la Selección Colombia hay una ‘titular titular’ que se recita casi de memoria, y ese cuento de que se pueden tener dos y hasta tres formaciones se descarta otra vez. En los dos juegos, Colombia utilizó siete suplentes (Stefan Medina, Gío Moreno, Carlos Bacca, Miguel Borja y Wílmar Barrios, contando a dos centrales que sobrarán), cinco segundos suplentes (Leandro Castellanos, Duván Zapata, Carlos Bacca y Mateus Uribe), otros cinco posibles suplentes (William Tesillo, Jefferson Lerma, Felipe Pardo, José Fernando Cuadrado, Álvarez Balanta) y un debutante: Avilés Hurtado. La realización de estos dos partidos se justifica bajo la teoría de darles opción a jugadores para que sean alternativas y ampliar la carta de selección del entrenador.



5. Los segundos tiempos, mejores que los primeros



En esta pareja de partidos, Colombia jugó mejor los segundos tiempos que los primeros. En el primer juego, contra Corea, la explicación giró sobre la cantidad de pruebas realizadas por el DT en la formación, en la que, de entrada, solo ubicó a cuatro jugadores de peso, y los ensayos, como el de Tesillo como lateral zurdo y el de jugar sin Carlos Sánchez, sin volante de ‘marca marca’. Para ese segundo tiempo entraron Fabra, Carlos Sánchez y Cardona, y el equipo ganó peso.



La explicación del martes contra China se encuentra en la obtención del 2-0 parcial: con ese gol, la ya débil China se derrumbó. Hasta ahí, de verdad, hubo partido, y Colombia ya jugó con mayor gusto y placer. Un detalle, no menor: los dos comienzos de los segundos tiempos fueron malos. Corea del Sur anotó el gol definitivo y China vivió su mejor pasaje.

