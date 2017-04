‘Con una falta técnica a lo mejor no nos hacen gol’: Marcelo

Marcelo Vieira, defensa del Real Madrid, asumió su parte de culpa en el tercer gol del Barcelona, obra de Lionel Messi en el minuto 92, y dijo que posiblemente, si hubiese hecho una falta técnica, podría haber evitado el tanto del jugador argentino.

El defensa brasileño, casi en la última jugada, tuvo la opción de frenar a Sergi Roberto. Sin embargo, no lo hizo y el futbolista del cuadro azulgrana continuó una jugada que acabó en el 2-3 a favor del Barcelona.



"Conseguimos empatar un partido que mucha gente no creía. Con uno menos, empatar 2-2... Si hago una falta técnica, a lo mejor no nos meten gol. Es imposible ver el futuro, pero asumo la culpa. Salimos con la cabeza alta, tenemos dos competiciones y podemos salir bien", declaró.



"Son cosas que pasan en el fútbol, podría ser yo u otro jugador. No sabes que si haces la falta te puede caer una expulsión. Atacamos porque si el balón está cerca de su portería, es más difícil que te metan goles. Se nos ha escapado y han marcado. Pero nos vamos con la cabeza alta", insistió.



Así mismo, indicó que ese tipo de jugada le puede pasar a cualquiera e informó de que el resultado no va a afectar "para nada" al Real Madrid para futuros encuentros. Sobre la expulsión de Sergio Ramos manifestó que su compañero estaba "cabreadísimo" y no quiso hablar de la actuación arbitral: "Es jodido jugar con uno menos", concluyó.



EFE