Con Murillo en cancha, Inter perdió 0-1 contra Napoli

El español José Callejón anotó el gol decisivo este domingo para darle el triunfo al Nápoles en San Siro ante el Inter de Milán (0-1) y permitió a su equipo situarse a un punto de la segunda plaza del Roma en la Serie A italiana.

El conjunto napolitano salió de San Siro con un merecido triunfo y agrandó la crisis del Inter, que no gana desde el pasado 12 de marzo (7-1 al Atalanta) y que solo consiguió dos puntos en los últimos seis partidos disputados.



Los "azzurri" aprovecharon la derrota sufrida por el Roma en el derbi ante el Lazio (1-3) para colocarse a un sólo punto de distancia de la segunda posición, la última que otorga en Italia la clasificación directa a la fase de grupos de la Liga de Campeones.



El Nápoles gestionó la posesión del balón con autoridad en la primera mitad y, tras un remate al poste del belga Dries Mertens, se adelantó gracias al exmadridista Callejón, que empujó entre las mallas tras un grave fallo defensivo del japonés Yuto Nagatomo (m.43).



El extremo español, titular inamovible del técnico Maurizio Sarri, firmó su undécimo gol en esta edición de la Serie A, en la que también fue protagonista con diez asistencias. La diana de Callejón complicó la situación de un Inter que necesitaba remontar en un ambiente hostil, ya que también su hinchada mostró su resentimiento por los últimos, pésimos, resultados con una dura contestación.



El conjunto que entrena Stefano Pioli trató de reaccionar en la segunda mitad, aunque no logró hacerlo con acciones organizadas y terminó dejando muchos espacios al contragolpe para el Nápoles. A pesar de no cerrar definitivamente el partido (Insigne rozó en dos ocasiones el segundo gol), el club napolitano logró defender un importante triunfo, que le permite reabrir la pelea por la segunda posición.



Se trata de la segunda victoria en San Siro este año para el Nápoles, que también había triunfado en su visita al Milan. Por su parte, el Inter se queda a tres puntos de la sexta plaza y desaprovechó una buena ocasión para recortar puntos con los clubes que le preceden (el Milan y el Atalanta, que empataron sus respectivos partidos).



EFE