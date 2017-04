Leo, de lejos, el mejor; Cristiano quedó en deuda

Todo el brillo y el tino que Cristiano Ronaldo tuvo en la serie de cuartos de final frente al Bayern Múnich no apareció en el clásico frente al Barcelona. En cambio, Lionel Messi, quien no pudo romper su racha de imbatibilidad frente a Gianluigi Buffon y Juventus, volvió a ser el hombre clave del Barcelona en el clásico que deja a su equipo como líder de la Liga.



Con su doblete de este domingo, Messi aumentó un poco más su leyenda al convertirse en el primer jugador que logra 500 goles en partidos oficiales con el Barcelona. Lo logró luego de 576 partidos vestido de azulgrana. En la temporada 2016-17 lleva 47.

Los 500 goles de Messi se reparten en 343 en la Liga española, 94 en la Liga de Campeones, 43 en la Copa del Rey, 12 en la Supercopa de España, 5 en el Mundial de Clubes y 3 en la Supercopa de Europa.



“Marcar 500 goles, hacerlo aquí (en el Santiago Bernabéu) en el (minuto) 92 y que te sirva para ganar, es toda una efeméride”, declaró el técnico del Barcelona, Luis Enrique. “El Barça es un club increíble de muchos años, pero parte importante de su historia se la debe a Messi”, agregó.

Messi bajó mucho a recibir, y eso su equipo se lo agradeció. Participó mucho en el juego y siempre intentó buscar el balón para poner en apuros a la defensa blanca.



Recibió un codazo de Marcelo en la primera parte que no mermó su rendimiento, pese a que tuvo que jugar algunos minutos con un esparadrapo para no sangrar. Fue el autor de dos goles, incluido el decisivo en el tiempo adficional, pero pudo marcar alguno más. En algunas ocasiones no acertó con sus remates y en otras se encontró con Keylor Navas, una de las figuras del partido.



Cristiano Ronaldo, por su parte, comenzó fuerte el partido. Desde el primer segundo salió enchufado y pudo provocar un penalti de Umtiti. Justo después sentó a Piqué y lanzó un disparo que despejó Ter Stegen, quien también evitó otro tanto del portugués en el minuto 20.



A partir de ahí se diluyó el resto del primer acto, y en la segunda parte falló una ocasión clarísima con 1-1 que le sirvió en bandeja Marco Asensio. Se dejó los goles ante el Bayern y no acertó contra el Barcelona. Después de su triplete ante los alemanes, no pudo completar su semana mágica con algún gol contra el Barcelona.



Fue el clásico en el que más remates al arco hubo desde la temporada 2008-2009. Fueron 23, 14 del Real Madrid y 9 del Barcelona. De estos, tres los hizo Cristiano Ronaldo y cuatro, Messi. Pero el argentino marcó la diferencia y apretó la Liga.



