El arco preocupa... (Opinión)

En 10 días estaremos de nuevo pensando en cómo llegar al Mundial de Rusia 2018. La Selección Colombia volverá a estar junta la próxima semana y hay buenas noticias, sobre todo la del regreso, en buen nivel, de Radamel Falcao García. Pero hay un tema que preocupa: el arco.

El sábado, a última hora, el Arsenal anunció, en un escueto comunicado, que David Ospina, el arquero titular de las copas, tanto locales como internacionales, no iba a actuar en el duelo frente al Lincoln, en la Copa FA, por una molestia en la ingle.



Hay que ir atrás, muy atrás, para encontrar el último partido en que Ospina no estuvo entre los 11 titulares de la Selección en un partido de eliminatorias: fue el 9 de septiembre del 2009, cuando Colombia perdió 3-1 con Uruguay en Montevideo y quedó prácticamente afuera del Mundial de Sudáfrica. Desde entonces, nunca falló.



De hecho, el último partido oficial en el que Ospina no estuvo fue en la Copa América Centenario, el día que José Pékerman decidió poner suplentes contra Costa Rica: con Róbinson Zapata en el arco, el equipo perdió 3-2.



El tema, además, es que no se ve un reemplazo tan confiable como él. Los otros que han jugado en la era Pékerman son Zapata, Camilo Vargas y David González. Ninguno de ellos tiene el bagaje de Ospina. Ojalá se recupere. Y si no, a trabajar la defensa para darle confianza al que le toque pararse en el arco. No hay margen de error.



El torneo de Ascencio



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor DEPORTES

En Twitter: @Josasc