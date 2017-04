Inmediatez, un mal del fútbol... (Opinión)

Se jugaba la segunda fecha de la Liga de Colombia y esa noche el América empató 1-1 contra Tolima. Enseguida apareció una avalancha de comentarios señalando que los diablos dormían en la segunda división, que la B avecinaba y pocos se detuvieron a pensar que hacían falta nada más ¡114 puntos! por disputar a lo largo del año.

Parece que la realidad del fútbol es hacer análisis en caliente sin tener en cuenta nada más que el resultado de hoy. Estamos en medio de una generalización, en todas las esferas, que sobre una serie de estadísticas pueden hacer tendencias con solo dos partidos.



Es sabido que en toda tabla de posiciones cada punto cuenta, pero se volvió costumbre hablar sobre los números como un absoluto. A punta de estadísticas quieren convertir el fútbol en una ciencia exacta.



Pero la tendencia no solo se vive en Colombia, en Europa cada día nace una nueva estrella, un crack, ‘el nuevo Messi, Pelé, Maradona’ rondan en los portales web.

Por ejemplo, en el Real Madrid a lo largo de esta temporada se le ha buscado el reemplazo en la titular a Gareth Bale cuando se lesiona. Al principio fue Lucas Vázquez. “Vázquez es completísimo, no hay ni una sola cosa que no haga bien”, eran las descripciones que se le hacían al extremo.



En abril el nuevo hombre decisivo fue Isco. “De señalado a salvador”, “Es un mago. Qué placer verle jugar”, el mundo se rendía a los pies de Alarcón quien jugó dos partidos bien.



James también entra en esa misma colada. “Con 9 goles y 12 asistencias en todas las competiciones, es el mejor centrocampista del fútbol español en lo que a números se refiere”, dicen.



Hoy lo cierto es que ni Vázquez, ni Isco, ni James se ganaron nada. Zidane prefirió poner lesionado a Bale en el clásico contra Barcelona antes que a uno de ellos, y los elogios y estadísticas se fueron al piso. Todavía no ha aparecido el nuevo Pelé y tampoco el América está en puestos de descenso.



Así es el fútbol…



CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev