Colombia termina la gira en Asia: este martes enfrenta a China

La selección de China, comandada por el italiano Marcello Lippi, recibe este martes en su ciudad central de Chongqing a la de José Pekerman, en un amistoso donde los asiáticos buscan la moral perdida tras su eliminación del Mundial de Rusia 2018 y los colombianos quieren reencontrarse con la victoria.



Ambos equipos perdieron sus amistosos de la semana pasada: los chinos contra Serbia, también en casa, y Colombia frente a Corea del Sur a domicilio. Pero son los suramericanos, que no ganan desde junio pese a haber disputado cinco encuentros desde entonces, los que a priori tienen más necesidad de ganar.

Para la anfitriona China, Colombia es el equipo mejor clasificado en la clasificación de la FIFA al que se enfrentará este año, por lo que el amistoso servirá para probar realmente la calidad del combinado, que con Lippi en el banquillo ha experimentado cierta mejora en calidad pero no la suficiente para estar en Rusia 2018.

Los dragones también se plantean el encuentro como una preparación para la Copa del Este de Asia, que se disputa en diciembre en Tokio con la participación, como en ediciones anteriores, de las selecciones de China, Japón y las dos Coreas, un cuadrangular que los chinos nunca han ganado.



Así, Lippi avanzó en la rueda de prensa del día antes del partido que introducirá "tres o cuatro cambios" en su equipo titular, aunque no avanzó cuáles podrían ser. "Queremos evaluar a los jugadores en los amistosos", explicó.



El veterano técnico italiano recalcó: "No me preocupa el resultado cuando jugamos contra un equipo tan fuerte como Colombia. Lo que quiero es hacer progresos". Colombia llega a China con una formación algo mermada tras el amistoso en Corea del Sur, pues a la baja de Juan Guillermo Cuadrado, que ya no pudo disputar el partido en Suwon por lesión en el aductor, se suman las de James Rodríguez y Cristian Zapata.

Estamos en una etapa de elección, los jugadores deben aprovechar cada minuto: Pékerman https://t.co/7APVhd1i2F pic.twitter.com/lfXRjROjAj — Mi Selección (@MiSeleccion_) 13 de noviembre de 2017

Estos jugadores pidieron acortar la gira y fueron autorizados para ello por Pekerman, quien no pudo convocar para esta gira al lesionado Radamel Falcao García. La salida de James Rodríguez, referente esencial del ataque para la tricolor, obligará al técnico a buscar nuevas estrategias de juego, algo que también puede servir como oportunidad para dar minutos a los más jóvenes del combinado.



Así las cosas, la oportunidad es para otros jugadores como el atacante Carlos Bacca y el defensa Eder Álvarez Balanta, que deben mostrar razones para ser tenidos en cuenta por el seleccionador. Igualmente se espera que el delantero Avilés Hurtado, goleador del Monterrey mexicano, muestre sus propias credenciales.

El fútbol tiene una disputa, unas voces, a veces la comunicación no es fácil y pueden haber distintas interpretaciones: Pékerman defiende a Cardona tras lo sucedido ante Corea del Sur https://t.co/7APVhcJGE5 pic.twitter.com/ODcBQI2Fej — Mi Selección (@MiSeleccion_) 13 de noviembre de 2017

En igual circunstancia está el cañonero el Palmeiras Miguel Borja. "Estamos en una etapa de elección, de preparación, donde es importante aprovechar cada minuto de juego", indicó Pekerman en referencia a la gira asiática y su importancia.



De todos modos, para el entrenador argentino este "laboratorio" le permitirá seguir probando jugadores, sistemas tácticos y variantes que al final le servirán para decantarse y armar el equipo que irá a Rusia. Tras el partido, los jugadores retornarán a sus equipos, la mayoría de ellos en Europa, en tanto que Pekerman volverá a Bogotá para continuar su trabajo de cara a Rusia a donde viajará para asistir al sorteo de la Copa Mundial.



China y Colombia sólo se han enfrentado en una ocasión con anterioridad, en otro amistoso disputado en Pekín que los locales ganaron por 2-1 en 1995, cuando los cafeteros estaban entrenados por Hernán Gómez y tenían como estrellas a figuras como Adolfo 'el Tren' Valencia y Carlos 'el Pibe' Valderrama.

Alineaciones probables

China: Yan Junling; Zheng Zheng, Feng Xiaoting, Li Xuepeng, Zhang Linpeng; Hao Junmin, Zhao Yuhao, Yin Hongbo, Yu Hanchao; Wu Lei y Yu Dabao.



Colombia: Castellanos; Medina, Mina, Dávinson Sánchez, Fabra; Carlos Sánchez, Aguilar, Hurtado; Moreno, Duván Zapata y Borja.



Árbitro: Jumpei Iida (JPN)



Estadio: Chongqing Olympic Sports Center



Hora: 19:35 local (6.35 a.m. Colombia).





EFE