Colombia quedó en el grupo B del Mundial Femenino Sub-17

La Selección Colombia femenina quedó sembrada en el grupo B del Mundial Sub-17, que se llevará a cabo en Uruguay del 13 de noviembre al primero de diciembre del presente año y sus rivales serán Corea del Sur, España y el clasificado Concacaf 2.

Colombia clasificó a este certamen en el Suramericano de Argentina, certamen en el que fue segunda detrás de Brasil.



Uruguay-Ghana será el partido inaugural del Mundial, según el sorteo celebrado este miércoles en Zúrich (Suiza).



El equipo anfitrión quedó encuadrado en el grupo A, también junto a Nueva Zelanda y Finlandia. Brasil, campeona sudamericana, jugará en el B contra Sudáfrica, Japón y el primer clasificado de la Concacaf y Colombia, subcampeona sudamericana, en el D contra Corea del Sur, España, ganadora del reciente Europeo, y el segundo de la Concacaf.



El acto contó con la presencia de Sarai Bareman, directora de Fútbol Femenino de la Fifa, y de Rafael Fernández, presidente del Comité Organizador Local.



Bareman, junto a Jaime Yarza, jefe de competiciones de la Fifa, fueron los conductores del sorteo. Ambos fueron asistidos por la jugadora venezolana Deyna Castellanos, embajadora oficial del torneo, y el croata Niko Kranjcar, Leyenda de la Fifa.



Bareman indicó que "estrellas como Carli Lloyd, Lieke Martens y Deyna Castellanos surgieron del Mundial Femenino Sub-17" y que este sorteo sirve para trazar "el camino de la próxima generación que saltará al gran escenario internacional. Una generación que seguirá escribiendo la historia del crecimiento y el desarrollo del fútbol femenino".



Fernández indicó que "el fútbol femenino ha crecido mucho en Uruguay. La cultura se está transformando y la inclusión de la mujer ha dado grandes pasos, pero aún queda camino por recorrer. Confiamos que esta Copa será antes y un después, dando nuevo impulso al posicionamiento de la mujer en el fútbol".



"A las jugadoras que competirán les diría que este torneo les puede cambiar la vida como me la cambió a mí, y que no tengan miedo de mostrar todo su talento", comentó Deyna Castellanos.



Grupos:



Grupo A: Uruguay, Ghana, Nueva Zelanda y Finlandia.

Grupo B: Concacaf 1, Sudáfrica, Brasil y Japón.

Grupo C: Concacaf 3, Camerún, Corea del Norte y Alemania.

Grupo D: Corea del Sur, España, Concacaf 2 y Colombia



Calendario de la primera fase:

Martes 13 de noviembre:

Grupo A Uruguay-Ghana Estadio Charrúa Montevideo

Nueva Zelanda-Finlandia Estadio Charrúa Montevideo



Grupo B Concacaf 1-Sudáfrica Domingo Burgueño Maldonado

Brasil-Japón Domingo Burgueño Maldonado



Miércoles 14 de noviembre:

Grupo C Concacaf 3-Camerún Alberto Suppici Colonia Corea Norte-Alemania Alberto Suppici Colonia

Grupo D Corea Sur-España Estadio Charrúa Montevideo

Concacaf 2-Colombia Estadio Charrúa Montevideo



Viernes 16 de noviembre: Grupo A Uruguay-Nueva Zelanda Estadio Charrúa Montevideo

Finlandia-Ghana Estadio Charrúa Montevideo

Grupo B Concacaf 1-Brasil Domingo Burgueño Maldonado

Japón-Sudáfrica Domingo Burgueño Maldonado



Sábado 17 de noviembre:

Grupo C Concacaf 3-Corea Norte Alberto Suppici Colonia

Alemania-Camerún Alberto Suppici Colonia

Grupo D Corea Sur-Concacaf 2 Estadio Charrúa Montevideo

Colombia-España Estadio Charrúa Montevideo



Martes 20 de noviembre: Grupo A Finlandia-Uruguay Estadio Charrúa Montevideo Ghana-Nueva Zelanda Estadio Charrúa Montevideo

Grupo B Japón-Concacaf 1 Domingo Burgueño Maldonado

Sudáfrica-Brasil Domingo Burgueño Maldonado



Miércoles 21 de noviembre:

Grupo C Alemania-Concacaf 3 Estadio Charrúa Montevideo

Camerún-Corea Norte Alberto Suppici Colonia Grupo D

Colombia-Corea Sur Alberto Suppici Colonia

España-Concacaf 2 Estadio Charrúa Montevideo



Cuartos de final

Sábado 24 noviembre 1B - 2A (25) Alberto Suppici Colonia

1D - 2C (26) Alberto Suppici Colonia



Domingo 25 de noviembre:

1A - 2B (27) Estadio Charrúa Montevideo

1C - 2D (28) Estadio Charrúa Montevideo



Semifinales (miércoles 28 noviembre)

Ganador 25 - Ganador 26 Estadio Charrúa Montevideo

Ganador 27 - Ganador 28 Estadio Charrúa Montevideo



Partido por el tercer puesto (sábado primero de diciembre):

Perdedores de semifinales Estadio Charrúa Montevideo



Final Ganadores de semifinales Estadio Charrúa Montevideo

EFE