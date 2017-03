Colombia perdió 1-0 contra Chile en el Suramericano sub 17

La Selección Colombia Sub-17 no pudo este viernes con el combinado de Chile y perdió 1-0 en su segunda salida en el Suramericano de la categoría, La 'tricolor' juvenil no tuvo una buena primera parte, que le costó el gol; en la segunda mejoró, pero no fue contundente en el último cuarto de cancha.

Los conducidos por Orlando Restrepo no encontraron cómo vulnerar la táctica de los chilenos, que se comportaron de buena forma dentro del campo de juego. Ni Santiago Barrero, ni Wanderley Wandurraga, el encargado de darle fútbol en el mediocampo del equipo nacional, pudieron vulnerar al golero del ‘austral’, Julio Bórquez.



A los 15 minutos, en la primera oportunidad clara para el local casi llega el primero para Chile. En jugada preparada, Yerco Oyanedel le dio un pase a Antonio Díaz y se estrelló en el horizontal de la potería defendida por Kevin Mier.

En una nueva pelota detenida llegó el tanto para Chile. Gastón Zúñiga le ganó en el salto, en el área, a los defensas de Colombia, y de cabeza, decretó el 1-0 en el estadio Teniente Rancagua.



Como es costumbre en el equipo nacional, en el segundo tiempo repuntó y generó varias oportunidades para empatar el marcador.



Incluso en el minuto 92 pudo hacer el gol del empate pero el balón pegó en el travesaño.



Con este resultado, Colombia se quedó con tres puntos en el hexagonal final con dos partidos jugados. En la próxima fecha se enfrentará a Venezuela el lunes 13.



En otro juego, Paraguay remontó una desventaja de dos goles ante Ecuador y finalmente obtuvo un empate. Los goles para los paraguayos fueron de Jesús Rolón y Roberto Fernandez, por los paraguayos anotaron Santiago Micolta y Cristian Tobar.