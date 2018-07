Colombia 1986, el mundial rechazado ante las peticiones de la Fifa

“Anuncio a mis compatriotas que el Mundial de Fútbol de 1986 no se hará en Colombia –dijo el presidente Belisario Betancur–. No se cumplió la regla de oro, consistente en que el Mundial debería servir a Colombia, y no Colombia a la multinacional del Mundial. Aquí tenemos otras cosas que hacer, y no hay siquiera tiempo para atender las extravagancias de la Fifa y sus socios”.

Esa declaración oficial, en octubre de 1982, puso fin a la posibilidad de ver en Colombia a jugadores como el argentino Diego Maradona, al alemán Lothat Mattheus y al brasileño Careca.



Alfonso Sénior, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, fue quien inició la gestión para lograr la sede desde 1970. Lo consiguió cuatro años después, cuando el presidente de la Fifa, el brasileño Joao Havelange, accedió a la candidatura de Colombia.



Con este logro también llegaron las peticiones de la entidad rectora del fútbol. En términos de infraestructura, se solicitaban 12 estadios con capacidad para 40.000 aficionados, cuatro para 60.000 y dos para 80.000. También, aeropuertos en las sedes que pudieran recibir aviones ‘jets’.

Pasaron los años y ninguna de las obras se iniciaba. La presión de la Fifa hizo que surgieran dudas sobre la viabilidad de ser sede. En plena campaña presidencial de 1978, Julio César Turbay se comprometió a construir el estadio Metropolitano de Barranquilla, como uno de los escenarios para el Mundial Colombia 1986. Tras ganar la presidencia, creó la Corporación Colombia-86 para reunir recursos desde el sector privado, sin resultados.



El hecho de que Colombia no clasificara al Mundial de España 1982 tampoco ayudó a que el país recibiera apoyos internacionales. El presidente Betancur hizo su anuncio pocos meses después de concluido este campeonato. Argumentó que con ese dinero era prioritario construir escuelas y hospitales. Pero estos tampoco se hicieron.



Así fue como Colombia se convirtió en el único país que se ha negado a ser sede de un mundial de fútbol luego de ser elegido como tal. El campeonato de 1986 se realizó en México. Allí, en el estadio Azteca, Argentina alcanzó su segunda Copa del Mundo. Colombia no clasificó.

