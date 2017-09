Con gol de Radamel Falcao, Colombia empató 1-1 contra Brasil

La Selección Colombia empató 1-1 contra Brasil, en encuentro válido por la fecha 16 de las eliminatorias Suramericanas al Mundial de Rusia 2018. James Rodríguez fue determinante en el juego pero Radamel Falcao anotó el empate.

El partido arrancó con bastante ritmo, los locales propusieron a partir de la tenencia del balón, los visitantes juegaron con transiciones rápidas. Antes de los 5 minutos ya avisaban con peligro en el área de David Ospina.

Ambos conjuntos en el primer tiempo le dieron buen trato al balón, intentaron asociarse para llegar al arco rival. La pelota quieta fue una de las armas de los brasileños. Llegando al cuarto de hora, un tiro de esquina de Willian que asustó a Ospina, borbollón y despeje invalidado por falta a favor de Colombia.



Juan Guillermo Cuadrado avisó, un par de minutos después del susto el volante de la Juventus intentó con remate desde media distancia. Edwin Cardona también se tomó confianza y aprovechando el perfil de derecha remató y asustó a los visitantes.



Los locales continuaron en su afán de abrir el marcador, Cardona filtró un pase para James y de zurda el colombiano remató suave y a manos del portero Allison. Antes de la media hora del partido, Brasil casi aprovecha una desconcentración de la defensa en el área. El partido con buen ritmo continuó 0-0.

El cambio de frente y la visión de juego de James Rodriguez permitió a Edwin Cardona meter un centro y asustar a Brasil, tiro de esquina a favor de los colombianos. Tras el cobro de tiro de esquina, Brasil contragolpeó, balón para Neymar y el pase no fue conectado por Firmino. El partido tenía llegadas de ambos lados pero el marcador no se abría.



Antes de finalizar el primer tiempo y con pelota quieta, James Rodríguez avisó, el arquero Allison controló el remate. Sobre los minutos de adición Neymar piboteó y Willian desde fuera del área marcó de derecha. Los visitantes arriba 0-1.

Segundo Tiempo

Para la etapa complementaria, Yimmi Chará ingresó por un deslucido Juan Guillermo Cuadrado, que no gravitó en el partido. El equipo colombiano no puede crear llegadas con claridad, Brasil aprovecha espacios y le apuesta a la pelota parada para sumar la ventaja.



Al minuto 55 una gran llegada de Colombia, Santiago aprovechó un pase de James, el lateral derecho centró y Radamel conectó de cabeza, gol para Colombia 1-1.



Las llegadas no cesaron, un tiro libre para Colombia que entre el palo y Allison salvaron para Brasil. Firmino avisó de cabeza al minuto 61, David Opsina muy bien parado para quedarse con la bola.



Cambio para Brasil, Firmino salió por Gabriel Jesus. Teo Gutierrez entró para Colombia, Edwin Cardona dejó el campo de juego.



Faltando 10 minutos para el final, James Rodríguez intentó desde fuera del área y avisó para Colombia, tiro de esquina que de contragolpe con Neymar también sumó otra llegada para el conjunto visitante.



De cabeza, Gabriel Jesús conectó y envió por encima del larguero. Cinco minutos para el final, 1-1 el encuentro en Barranquilla. Así concluyó el partido entre el primero y el segundo de la eliminatoria a Rusia 2018.





