Cinco dificultades que tuvo Santa Fe contra Flamengo

Santa Fe sigue cediendo terreno en la Copa Libertadores. Estaba obligado a vencer a Flamengo en Bogotá y empató sin goles. Es la cuarta igualdad del equipo cardenal en igual número de partidos. ¿Qé le pasó esta vez?

No definió: aunque Santa Fe creó opciones de gol, no en gran cantidad, desperdició las mejores ocasiones que tuvo para anotar. Plata no estuvo fino en el remate final, Morelo no tuvo oportunidad de patear. En pelota aérea llegaron otras aproximaciones, pero también sin resultado. Santa Fe sigue pecando en el tema definición y por eso volvió a empatar en la Copa.



La nueva idea: Santa Fe se sigue adaptando a la nueva idea de juego, planteada tras la salida de Gregorio Pérez. Aunque los cambios son sutiles, el equipo ha tenido que cambiar durante la marcha. Por ejemplo a jugar menos por los costados y más por el centro. Este Santa Fe quiere tener más posesión de pelota y jugar más en corto. Se está acostumbrando a esos conceptos.



Armando debe aparecer más: este Santa Fe le ha dado preponderancia al volante Armando Vargas, con la idea de tener un hombre de ideas, que pueda armar el juego del equipo. El problema es que Vargas no es constante. Aparece con intermitencia yeso afecta el circuito ofensivo de Santa Fe. Contra Flamengo desapareció en largos pasajes del partido.



Rival: el juego de Flamengo también complicó, porque aunque pegó mucho y tuvo prioridad defensiva, mantuvo un orden que bloqueo las acciones de ataque cardenales, con mucha fortaleza en el medio. Además, fue peligroso en el contragolpe.



La falta de Roa: Juan Daniel Roa es uno de los pilares de Santa Fe. Aunque ya se recuperó de su lesión y jugó los últimos 20 minutos, hizo mucha falta en el resto del partido. Cuando Santa Fe tiene a Roa en pleno nivel, gana dinámica. Roa es hombre de ida y vuelta. Santa Fe tiene el problema de toda la temporada, no tiene opciones en e banco para replantear un partido.

DEPORTES