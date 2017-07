Chile podría quedar excluida de la eliminatoria a Rusia 2018

Se puede venir lo peor. La Fifa podría excluir a Chile de toda competición internacional luego que el club Barnechea decidiera recurrir a un tribunal externo al fútbol para resolver su autorización de jugar en la primera B, algo que está prohibido en los estatutos de la Fifa.

Es decir, la ‘Roja’ arriesga quedar suspendida para disputar las clasificatorias, y por ende, el Mundial de Rusia 2018.



“Hoy está en riesgo el partido contra Paraguay (el siguiente que tiene Chile en la eliminatoria, el 31 de agosto). Así de serio es el problema”, se lamentan en el ente rector del fútbol chileno.



Explican que los “estatutos de la Fifa establecen que los problemas que se generan en el fútbol, lo sancionan los tribunales destinados a cada efecto. En Chile hay, el de Disciplina, el de Honor; en la Fifa están las Comisiones de Disciplina, y también el TAS (Tribunal Arbitral de Deporte)”.



Con esto, “la Fifa ante este incumplimiento tiene que emitir un pronunciamiento a convenir a la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol profesional chileno) a que solucione esto, brindándole al club la necesidad que abandone esta línea y adecuarse a la resolución de los tribunales internos, y en caso de desacato la desafiliación del club. Si la ANFP no aplica la medida sancionatoria de indicarle al club que termine con este actuar o no concluye con una norma punitiva como la desafiliación, la ANFP se puede ver expuesta a ser excluida de las competencias internacionales. Es decir, podríamos quedarnos sin el partido contra Paraguay y por ende el Mundial”, señalan.

Todo esto se generó luego que el Tribunal de Libre Competencia ordenara a la ANFP aceptar que los huaicocheros disputen la primera B (segunda división) y que no los obligue al pago de 50.000 UF para que estén en esta categoría.

¿Qué dice el Estatuto?

“Las asociaciones tienen la obligación de incorporar a sus estatutos o reglamentación una disposición que, en el caso de litigios internos de la asociación, o de litigios que atañan a una liga, un miembro de una liga, un club, un miembro de un club, un jugador, un oficial o a cualquier otra persona adscrita a la asociación, prohíba ampararse en los tribunales ordinarios, a no ser que la reglamentación de la Fifa o disposiciones vinculantes de la ley prevean o prescriban expresamente el sometimiento a tribunales ordinarios”, dice parte del estatuto de la Fifa.

ni las selecciones nacionales ni los clubes tendrán derecho a participar en ninguna competición internacional hasta que finalice su suspensión FACEBOOK

TWITTER



Y agrega: “En lugar de los tribunales ordinarios se deberá prever una jurisdicción arbitral. Los litigios mencionados se someterán a un tribunal de arbitraje independiente, debidamente constituido y reconocido por la reglamentación de la asociación o de la confederación, o al TAD. Tal y como dispone el art. 13 de los Estatutos de la Fifa, la suspensión conlleva la pérdida de todos los derechos como miembro de la federación internacional. Por un lado, ni las selecciones nacionales ni los clubes tendrán derecho a participar en ninguna competición internacional hasta que finalice su suspensión”.

Otro problema

Adicionalmente a esta situación con la que no contaban los dirigentes chilenos, está el tema de los dos puntos que le quitaría el TAS y que le había otorgado la Fifa, tras el caso del futbolista Nelson Cabrera, mal inscrito por Bolivia.



El próximo 31 de agosto, a más tardar, se conocerá la decisión y todo apunta a que la sanción será modificada y a Chile, así como a Perú, les quitarán los puntos que les habían otorgado, con lo que Chile caería a la quinta posición de la tabla, saliendo del grupo de los cuatro clasificados directos al Mundial.



El Mercurio (Chile-GDA)

Santiago