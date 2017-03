Chile enfrentará a Venezuela con la obligación de ganar

Con la presión de su lado y obligado a ganar si quiere mantener vigente su chance de ir al Mundial de Rusia 2018, Chile enfrentará este martes a Venezuela en Santiago por una nueva fecha de las clasificatorias suramericanas.



En un duelo en el que buscará quitarse el sabor amargo que le dejó la derrota del martes ante Argentina en Buenos Aires, donde no pudo romper la hegemonía argentina de casi tres décadas, la Roja promete meter presión a Venezuela desde el primer minuto.

"No hay nada que esconder. De local nos veremos más agresivos. La propuesta ofensiva es clara", adelantó el capitán de Chile, el portero del Manchester City Claudio Bravo.

En estos partidos hay que tomar la ventaja lo más rápido posible FACEBOOK

TWITTER

"En estos partidos hay que tomar la ventaja lo más rápido posible", aseguró por su parte el defensa chileno Gonzalo Jara, para quien "en estas clasificaciones no hay partidos fáciles".



Pero aún sin chances reales de clasificar, la 'Vinotinto' promete no hacerles la tarea fácil a los chilenos. "Es un muy buen equipo y los respetamos, pero vamos sin miedo a Santiago", aseguró Alejandro Guerra, una de las principales figuras de la selección de Venezuela.



"Debemos competir, por nuestro orgullo y prestigio. Un triunfo en Chile podría unirnos como país en los momentos tan difíciles que vivimos", agregó el venezolano.

Para Salomón Rondón es un partido que deben "afrontarlo con la mayor responsabilidad posible".



En sexto lugar, con 20 unidades, Chile debe vencer a Venezuela si no quiere ver alejarse su opción de jugar un nuevo Mundial, el tercero al hilo tras su paso por Suráfrica-2010 y Brasil-2014. Venezuela, en tanto, agoniza al fondo de la tabla con seis puntos.

El regreso de Vidal

De cara al encuentro, que se jugará en el estadio Monumental de Santiago, Chile recuperará a una de las estrellas del equipo: el volante Arturo Vidal, ausente del duelo ante la 'albiceleste' en Buenos Aires por acumulación de tarjetas a amarillas.

Arturo Vidal regresará a la formación titular de la selección de Chile, tras perderse el juego contra Argentina. Foto: AFP

El volante del Bayern Múnich de Alemania es uno de los pilares de la selección del hispano-argentino Juan Antonio Pizzi, que también se apoyará en la estrella del Arsenal, Alexis Sánchez, para intentar sumar los tres puntos.



Los medios chilenos apuestan a una eventual dupla ante Venezuela entre el veterano volante Jorge Valdivia -la sorpresa de esta nómina- y Arturo Vidal, antiguos compañeros del popular Colo Colo chileno, aunque no sería desde el arranque.



Venezuela, que ya entrenaba en las canchas del club Universidad Católica en el oriente de Santiago, acusa la baja del joven delantero Josef Martinez, lesionado en el anterior partido ante Perú, en Maturín, que la 'Vinotinto' empató 2-2.



El duelo se jugará a partir de las 6 de la tarde, con el arbitraje del juez uruguayo Andrés Cunha, asistido por sus compatriotas Mauricio Espinosa, Nicolás Tarán y Óscar Rojas.



Probables alineaciones:

Chile: Claudio Bravo, Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara, Jean Beausejour, Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Francisco Silva, Jose Fuenzalida, Eduardo Vargas, Alexis Sánchez. DT: Juan Antonio Pizzi.

Venezuela: Wuilker Faríñez, Alexander González, Wilker Ángel, Mikel Villanueva, Rolf Feltscher, Jhon Murillo, Alejandro Guerra, Tomás Rincón, Rómulo Otero, Yangel Herrera, Salomón Rondón. DT: Rafael Dudamel.



AFP