'Chicharito' siente vergüenza y tristeza por maltrato a Osorio

Javier 'Chicharito' Hernández, máximo goleador de la selección mexicana de fútbol, expresó este martes su vergüenza y tristeza por el maltrato que recibió el seleccionador del Tri, el colombiano Juan Carlos Osorio, a su regreso al país tras la eliminación del equipo en la Copa Oro.

"Estoy sin palabras al ver el vídeo sobre la llegada del profe Osorio a México. Me dio vergüenza, coraje y más aún me dio tristeza", escribió en su cuenta de Twitter el delantero del West Ham de la Liga Premier inglesa.



"Ni a muchos otros técnicos, que se han comportado peor y han obtenido resultados similares se les ha recibido así. Y a este entrenador, con la integridad de ser humano, estadísticas claras y contundentes se le recibe de esta manera", agregó 'Chicharito'.

Al frente de la selección absoluta de México, Osorio suma 23 victorias, 6 empates y 5 derrotas en 34 partidos dirigidos para un rendimiento del 73,5%, uno de los mejores entre todos los seleccionadores del Tri.



Sus reveses son la goleada por 0-7 frente a Chile, campeón de América; por 1-4 con Alemania, el campeón mundial; por 1-2 frente a Portugal, campeón de Europa, por idéntico marcador frente a Croacia en un amistoso; y por 0-1 ante Jamaica, con un equipo alternativo.

Sin embargo, Osorio es el blanco de las críticas en México principalmente porque su sistema consiste en rotar a los jugadores.



Después de la derrota ante Jamaica en semifinales de la Copa Oro, torneo que México jugó con un equipo alternativo, Osorio regresó al país y un grupo de aficionados pidió la cabeza del colombiano con ofensas y groserías.



México, decimosexto del escalafón de la Fifa, perdió el tercer lugar de la Copa Confederaciones de Rusia al caer contra Portugal, que empató con angustia en el minuto 89 y luego se impuso en el alargue. No obstante, los medios mexicanos calificaron la actuación de fracaso y ahora la utilizaron con mayor énfasis para referirse a la presentación del Tri en la Copa Oro, sin recordar que ningún jugador involucrado en ligas de Europa estuvo en el torneo regional que se disputa en Estados Unidos.



Hernández, quien ha convertido 48 goles con la selección, reconoció que el equipo debe aprender mucho, pero eso no justifica el comportamiento de los aficionados.

"No es posible que un deporte nos haga reaccionar como sucedió en esta ocasión y en otros casos en el pasado", señaló.



En la eliminatoria mundialista de la Concacaf a Rusia 2018, México es el único invicto con cuatro victorias y dos empates. Suma 14 puntos, tres más que Costa Rica, que es segundo, y tiene un pie en el Mundial.



Ocurre todo lo contrario al pasado ciclo, en el que México no se clasificó por méritos propios sino por un gol de Estados Unidos para eliminar a Panamá y darle al Tri el pase a Brasil 2014 en una repesca.



